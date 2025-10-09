כיכר השבת
פחות מ-12 שעות: כך צפוי להיראות ביקור הבזק של טראמפ בישראל

ביום שבו צפויים להשתחרר החטופים, ישהה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בישראל. ביקורו יהיה קצר ויכלול טקס בנתב"ג עם נתניהו והרצוג ובהמשך עלייה לירושלים (מדיני)

טראמפ בביקורו בכותל המערבי (צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90)

נשיא ארצות הברית צפוי לבקר ביום ראשון הקרוב בישראל - במקביל לשחרורם המיוחל של החטופים האחרונים מהשבי, במסגרת העסקה שהוביל.

הערב (חמישי) דווח ב-N12, כי הסתיימה ישיבת היערכות של כלל הגורמים לקראת נחיתתו של טראמפ, וכי הצפי הוא שהנחיתה תהיה בסביבות השעה 15:00 בצהרים ביום ראשון.

עוד לפי הדיווח של דין פישר, כבר משעות הבוקר יסגר כביש 1 לתנועה וטראמפ יעלה לירושלים מנתב"ג בשיירה רכובה.

קודם לכן בנתב"ג, מיד לאחר נחיתתו, צפוי להתקיים ברחבת שדה התעופה טקס קבלת פנים לטראמפ, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג.

מוקדם יותר היום דווח בכאן חדשות, כי כמו כן צפוי להתקיים טקס לטראמפ גם ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

טראמפ גם ישהה זמן קצר במלון בירושלים, כנראה במלון המלך דוד, שכבר החל לפי דיווחים להיערך לביקור ולפנות אורחים. טראמפ צפוי להמריא חזרה כבר ביום ראשון בסביבות השעה 23:00 בעבר. המשמעות היא כי הביקור ימשך כ-8 שעות בלבד.

הלילה, עם החתימה על ההסכם מול חמאס, שוחח טראמפ עם נציגי משפחות חטופים השוהים בארצות הברית. הנשיא טראמפ חיזק את המשפחות ועדכן כי כל החטופים ישוחררו עד ליום שני הקרוב, ערב שמחת תורה.

נציגי המשפחות ענו בהתרגשות לטראמפ: "תודה, זה מדהים, עשית את זה! אנחנו מאמינים בך ויודעים שעשית עבורנו כל כך הרבה. שאלוקים יברך אותך. מילאת את המשימה עבור 48 החטופים. תודה".

2
וואלה חבל מאד, הכותל ייחסם בחג, ולא יוכלו עם ישראל להראות לפני ה'
יהודי
באמת לא מתאים
..
1
הקץ קרב רבנייך נעקרים משומרון ומן עיר ה.
משפחות פשע שליטות

