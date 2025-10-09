פחות מ-12 שעות: כך צפוי להיראות ביקור הבזק של טראמפ בישראל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לבקר ביום ראשון הקרוב בישראל - במקביל לשחרורם המיוחל של החטופים האחרונים מהשבי, במסגרת העסקה שהוביל.

הערב (חמישי) דווח ב-N12, כי הסתיימה ישיבת היערכות של כלל הגורמים לקראת נחיתתו של טראמפ, וכי הצפי הוא שהנחיתה תהיה בסביבות השעה 15:00 בצהרים ביום ראשון.

עוד לפי הדיווח של דין פישר, כבר משעות הבוקר יסגר כביש 1 לתנועה וטראמפ יעלה לירושלים מנתב"ג בשיירה רכובה.

קודם לכן בנתב"ג, מיד לאחר נחיתתו, צפוי להתקיים ברחבת שדה התעופה טקס קבלת פנים לטראמפ, בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא המדינה יצחק הרצוג.

מוקדם יותר היום דווח בכאן חדשות, כי כמו כן צפוי להתקיים טקס לטראמפ גם ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

טראמפ גם ישהה זמן קצר במלון בירושלים, כנראה במלון המלך דוד, שכבר החל לפי דיווחים להיערך לביקור ולפנות אורחים. טראמפ צפוי להמריא חזרה כבר ביום ראשון בסביבות השעה 23:00 בעבר. המשמעות היא כי הביקור ימשך כ-8 שעות בלבד.

הלילה, עם החתימה על ההסכם מול חמאס, שוחח טראמפ עם נציגי משפחות חטופים השוהים בארצות הברית. הנשיא טראמפ חיזק את המשפחות ועדכן כי כל החטופים ישוחררו עד ליום שני הקרוב, ערב שמחת תורה.

נציגי המשפחות ענו בהתרגשות לטראמפ: "תודה, זה מדהים, עשית את זה! אנחנו מאמינים בך ויודעים שעשית עבורנו כל כך הרבה. שאלוקים יברך אותך. מילאת את המשימה עבור 48 החטופים. תודה".