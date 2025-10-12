כיכר השבת
לוח הזמנים המלא לקראת הביקור הקצר וההיסטורי של הנשיא דונלד טראמפ

הנשיא טראמפ ינחת מחר לביקור בזק בישראל, ייפגש עם משפחות חטופים, ינאם במליאת הכנסת וימריא למצרים | לוח הזמנים המלא (מדיני)

(צילום: Liri Agami/Flash90)

בשל הסכם הפסקת האש ושחרור החטופים שיזם, נשיא ארצות הברית, , ינחת מחר (שני) לביקור בזק בישראל, ינאם במליאת הכנסת וימריא למצרים ומשם בחזרה לארה"ב.

הלו"ז המלא

9:20: הנשיא טראמפ ינחת בנתב"ג, את פניו יקבלו ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג. משם, הנשיא ימהר לירושלים.

10:00: פגישה עם ראש הממשלה ומפגש עם משפחות החטופים במשכן הכנסת.

11:00: נאום הנשיא בפני השרים וחברי הכנסת במליאת הכנסת.

12:00: יציאה מהכנסת חזרה לנתב"ג.

13:00: המראה מנתב"ג לשארם א-שייח.

14:30: הפסגה בשארם וטקס החתימה הרשמי על ההסכם.

17:00: המראה ממצרים חזרה לארה"ב.

יצוין כי בשל סידורי האבטחה סביב ביקור המשלחת האמריקאית, צפויים שיבושי תנועה נרחבים בצירים המובילים לנתב"ג – החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד 14:00 בצהריים.

רשות שדות התעופה (רש"ת) ממליצה לנוסעים להגיע לנתב"ג באמצעות רכבת ישראל, שתפעיל מערך מתוגבר לאורך כל היום. הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לשדה לפחות ארבע שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר עדכוני חברות התעופה.

כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מ־08:00 בבוקר – יעברו להמראה מטרמינל 3. בנוסף, צפויים שינויים וביטולים במספר קווים של טיסות לרמון ומרמון, ומערך המוניות וההסעות יושבת זמנית בין 06:00 ל־14:00.

