תעלומת העט האוטומטי של ביידן: ממשל טראמפ דחה את בקשת החיסיון

נשיא ארצות הברית לשעבר ג’ו ביידן ביקש להפעיל חיסיון נשיאותי במסגרת חקירות הקונגרס בנוגע לשימוש שעשתה ממשלתו בעט אוטומטי (Autopen), מכשיר לחתימה אוטומטית על מסמכים. הבקשה הוגשה לארכיון הלאומי באוקטובר 2025, אך נדחתה השבוע על ידי ממשל טראמפ.

במכתב ששלח בזמנו טען ביידן כי פרסום המסמכים עלול לפגוע ב"אינטרסים מוסדיים" של מוסד הנשיאות, וביכולתם של נשיאים עתידיים לקבל ייעוץ כן ופתוח מיועציהם הקרובים. הוא ציין כי כבר העביר מאות מסמכים לקונגרס, אך החומרים המבוקשים כעת כוללים תהליכי קבלת החלטות וחומרים המוגנים בחיסיון נשיאותי.

היועץ המשפטי של הבית הלבן, דייוויד וורינגטון, דחה את הבקשה. לטענתו, השימוש בעט האוטומטי בתקופת ביידן והמאמצים להסתיר לכאורה ירידה קוגניטיבית בתפקודו מחייבים בדיקה מלאה, כדי למנוע הישנות מקרים דומים.

הוא הוסיף כי יש לבחון גם צעדים שנקט ביידן בתקופת הקורונה וחקירות של חברי קונגרס. וורינגטון אף טען שחתימתו של ביידן על מכתב החיסיון אינה תואמת לחתימות שעל חנינות שהעניק לבנו האנטר ולבני משפחה אחרים, וצירף השוואות חתימה.

נציין כי העט האוטומטי הוא מכשיר ותיק שבו השתמשו נשיאים במשך עשרות שנים, אך השימוש בו בתקופת ביידן עורר מחלוקת לאחר שדוח של מכון הריטג’ טען כי חתימה זהה הופיעה על שורה של צווים ומסמכים רשמיים, בעוד שחתימות אחרות של ביידן נראו שונות. הדבר הוביל להאשמות כי עוזרים אישרו צווים וחנינות ללא ידיעתו. ביידן דחה את הטענות וכינה אותן מגוחכות, והדגיש כי הוא קיבל את כל ההחלטות כנשיא.

ממשל טראמפ אימץ את הממצאים, והכריז כי יבטל מסמכים שלטענתו נחתמו באמצעות עט אוטומטי ללא אישור מפורש של הנשיא. במקביל, ועדות בבית הנבחרים ובסנאט פתחו בחקירות, בראשות יו״ר ועדת הפיקוח ג’יימס קומר, שביקש ממשרד המשפטים לבחון את כל הפעולות הנשיאותיות של ביידן.

הדוח שפרסמה הוועדה טען כי מקורביו של ביידן הסתירו סימנים לירידה קוגניטיבית וביצעו פעולות לא מורשות בשמו, אך הדמוקרטים בקונגרס דחו את המסקנות וטענו שאין ראיות לעבירה או לאי־כשירות.