לוחמים בעזה מוטרדים: "האויב מגיע קרוב מאוד למוצבים שלנו"

לוחמי צה"ל מביעים חשש מהתקרבות מחבלי חמאס למוצבים ברצועת עזה, למרות קביעת "הקו הצהוב". הוראות הפתיחה באש מוגבלות עד להחזרת החטופים (ביטחון)

חיילי צה"ל בגבול עזה. אילוסטרציה (צילום: Jamal Awad/Flash90)

מחבלי חמאס מתקרבים קרוב מאוד למוצבי , ולעיתים קרוב הרבה יותר מה"קו הצהוב" שנקבע. כך לפי דיווח היום (ראשון) של העיתונאי עמית סגל.

לפי הדיווח, לוחמים באחת העמדות ברצועת הזהירו כי המצב בשטח בעזה בפועל הוא שהאויב מגיע עד קרוב מאוד למוצבי צה"ל.

יש מוצבים, כך דווח, שהקו הצהוב רחוק מהם קילומטר (היינו שהם קילומטר קרוב יותר לישראל במקום על הקו הצהוב), ובכל זאת האויב חוזר לאייש בתים כ-250 מטר מהמוצב.

״כרגע הוראות הפתיחה באש הן ירי הרחקה לאזרחים שינסו להתקרב לקו הצהוב", מסרו הלוחמים לפי הדיווח. "ההנחיות הן להימנע ככל הניתן מהרג עד שהחטופים יחזרו ואז לדברי המג״ד והמח״ט נתחיל לאכוף את השליטה בקו הצהוב".

הלוחמים הביעו תסכול: "לא מבינים שקו המגע שיקבע עכשיו יהיה לכל הפחות כמה חודשים קו המגע שלנו עם האויב".

מוקדם יותר היום צייץ שר הביטחון ישראל כ"ץ בחשבון שלו ברשת X כי צה"ל יהרוס את כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה, באופן ישיר.

כ"ץ מסר: "האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר ע"י צה"ל ובאמצעות המנגנון הבינלאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה"ב".

לדבריו, "זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו. הנחיתי את צה"ל להיערך לביצוע המשימה".

