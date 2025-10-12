לוחמים בעזה מוטרדים: "האויב מגיע קרוב מאוד למוצבים שלנו"

חיילי צה"ל בגבול עזה. אילוסטרציה ( צילום: Jamal Awad/Flash90 )

מחבלי חמאס מתקרבים קרוב מאוד למוצבי צה"ל, ולעיתים קרוב הרבה יותר מה"קו הצהוב" שנקבע. כך לפי דיווח היום (ראשון) של העיתונאי עמית סגל.

לפי הדיווח, לוחמים באחת העמדות ברצועת עזה הזהירו כי המצב בשטח בעזה בפועל הוא שהאויב מגיע עד קרוב מאוד למוצבי צה"ל. יש מוצבים, כך דווח, שהקו הצהוב רחוק מהם קילומטר (היינו שהם קילומטר קרוב יותר לישראל במקום על הקו הצהוב), ובכל זאת האויב חוזר לאייש בתים כ-250 מטר מהמוצב. ״כרגע הוראות הפתיחה באש הן ירי הרחקה לאזרחים שינסו להתקרב לקו הצהוב", מסרו הלוחמים לפי הדיווח. "ההנחיות הן להימנע ככל הניתן מהרג עד שהחטופים יחזרו ואז לדברי המג״ד והמח״ט נתחיל לאכוף את השליטה בקו הצהוב". “גיבורי הניצחון”: עוצבת הקומנדו סיימה את פעילותה ההתקפית ברצועת עזה ב. ניסני | 11.10.25 חטיבת גולני מסכמת שנתיים: המספרים שמאחורי מיגור הטרור ברצועה דוד הכהן | 11.10.25 הלוחמים הביעו תסכול: "לא מבינים שקו המגע שיקבע עכשיו יהיה לכל הפחות כמה חודשים קו המגע שלנו עם האויב". מוקדם יותר היום צייץ שר הביטחון ישראל כ"ץ בחשבון שלו ברשת X כי צה"ל יהרוס את כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה, באופן ישיר.

כ"ץ מסר: "האתגר הגדול של ישראל לאחר שלב החזרת החטופים יהיה הריסת כל מנהרות הטרור של חמאס בעזה באופן ישיר ע"י צה"ל ובאמצעות המנגנון הבינלאומי שיוקם בהובלת ופיקוח ארה"ב".

לדבריו, "זאת המשמעות העיקרית של מימוש העיקרון עליו סוכם של פירוז עזה ונטרול חמאס מנשקו. הנחיתי את צה"ל להיערך לביצוע המשימה".