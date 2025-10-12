סינוואר ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

מסמכים שחושף היום (ראשון) אמ"ן משנת 2022, כשנה לפני טבח שמחת תורה, מציגים את התכנון למתקפת הפתע על ישראל כפי שהונדסה על ידי אדריכל הטבח, רב המרצחים יחיא סינוואר. מדובר במסמך בן חמישה עמודים, כתובים בכתב יד בערבית.

"השלב המקדים לפשיטה, הכרחי שהכוחות יבצעו תנועות אינטנסיביות שבועות לפני כל פעולה של צד אדום, שהאויב מחשיב כשגרתית, זה ישמש סיפור כיסוי לתנועה הגדולה", נכתב בין היתר. בהמשך נכתב: "יש להקפיד שייצאו תמונות שיגרמו לפרץ שכרון חושים, טירוף והתפרצות בקרב העם שלנו, במיוחד בגדה, ב"פנים", בירושלים ובכל האומה שלנו. זאת, כדי להמריץ היענות לקריאות שיקראו להם לצאת להתקומם. במקביל, צריכות לגרום לפרץ של תחושות אימה ופחד בקרב האויב. יש להדגיש בפני מפקדי היחידות שעליהם לגרום לדברים האלה בכוונה תחילה, לצלם אותם ולשדר את התמונות מהר ככל האפשר: דריכה ראשים של חיילים, ירי מטווח אפס, שחיטה של כמה בסכין, פיצוץ טנקים, חיילים כורעים על הברכיים עם הידיים על הראש וכדומה".

העמוד הראשון במסמכי סינוואר

אחד מהמסמכים

עוד כתב סינוואר: "צריך לתכנן מראש מאורעות שייצאו מהם תמונות אימה - כמה מכוניות תופת בוערות שיתפוצצו במוצב או במבנה ויצרו הרס אימתני, מראות קורעי לב, אש נוראית. חמש או עשר תמונות כאלה יזרעו בהם פחד מוות. אללה בא עליהם בלא ששיערו מאין והטיל אימה בלבבם. יש להתארגן לשתיים או שלוש פעולות שמטרתן שריפה של שכונה שלמה או קיבוץ וכדומה - ישפכו דלק או סולר ממכלית מיוחדת, ישרפו את המקום וישדרו את התמונות.

"לכל מפקד חטיבה צריכה להיות תכנית מוכנה להזעקת הכוחות, פריסתם, אופן התקשורת מולם והפעלה שלהם לפי הוראות מרכזיות ממפקד המנגנון."

לדברי סינוואר, "המטרות של חטיבת הצפון צריכות לראות בראש ובראשונה לעבר קו החוף. המטרות של חטיבת עזה צריכות להיות בכיוון צפון-מזרח עד זווית מסוים. מטרות מחנות המרכז צריכות להיות בכיוון צפון-מזרח בהטיה לעבר המזרח. מטרות חטיבת ח'אן יונס צריכות להיות לכיוון מזרח. המטרות של חטיבת רפיח צריכות להיות לכיוון דרום-מזרח".

עוד כתב בין היתר: ״אם לא נהיה מוכנים לנצל עד כלות את ההזדמנות, אז האויב יצליח להשתלט על המהומה ולעבור להתקפת נגד או שהוא יקבל סיוע מבחוץ , ואז המצב יתהפך נגדנו בצורה הגרועה ביותר. לכן הכרחי להיות מוכנים לזרימת כוחות, פיתוח ההתקפה, הרחבתה ותגבורה עד למקסימום במהלך שש עד עשר השעות הראשונות כדי לקבוע עובדות מוצקות בשטח שיסכלו כל אפשרות של התקפת נגד״.