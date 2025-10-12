באיראן מודים באופן חריג: מתקפת ה-7 לאוקטובר הייתה טעות קשה

ניתוח חריג פורסם הבוקר (ראשון) באיראן, בעיתון המזוהה עם המשטר ויוצא לאור תחת פיקוח של נציג מטעם המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי. בעיתון טענו כי מתקפת ה-7 לאוקטובר הייתה טעות קשה.

לפי העיתון, המתקפה שאותה הוביל חמאס הייתה טעות אסטרטגית שבגללה נגרמו שורה של אסונות בעולם המוסלמי - בין היתר חיסול נסראללה, נפילת אסד ופגיעות קשות בחות'ים ועוד.

מדובר במאמר שפורסם בעיתון "ג׳ומהורי אסלאמי", וקטעים ממנו צוטטו הבוקר בתרגום לעברית בכאן חדשות. נכתב כי למרות הפסקת האש שנחתם לאחרונה, המלחמה גרמה "לחורבן עצום ברצועת עזה, למותם של עשרות אלפים ולפגיעה אנושה בציר ההתנגדות האיראני".

בעיתון פירטו כאמור, כי בעלות בריתה של איראן ספגו פגיעה קשה במלחמה. הפגיעה לא התמקדה לדברי העיתון רק בפרוקסי האיראני, מחוץ לאיראן, אלא גם באיראן עצמה, שבה חוסלו מאות איש - בהם מדעני גרעין ובכירים.

בסוף השבוע דווח בסוכנות טאס"ס הרוסית, הפועלת בשליטת ממשלת רוסיה, כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התבקש להעביר מסר לאיראן ולפיו ישראל איננה מעוניינת בהסלמה.

לפי הנטען, פוטין התבקש על ידי ישראל להעביר את המסר לאיראנים. נשיא רוסיה אמר היום כי רוסיה מקבלת איתותים מישראל שפניה להסדרה ולא לעימות. את הדברים אמר פוטין במהלך ביקורו בטג'יקסטן.