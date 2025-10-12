לדרישתו של ראש השב"ס קובי יעקובי, מחבל שנשך סוהרת יישאר בכלא ולא ישוחרר במסגרת העסקה למרות שהיה אמור להשתחרר מחר יחד עם עוד 2,000 מחבלים.

המחבל ששמו לא פורסם, נשך אתמול סוהרת בכלא קציעות, בעקבות כך הוחלט ברגע האחרון להוציאו מרשימת האסירים שהיו עתידים להשתחרר במסגרת העסקה.

לפי הדיווח, מי שפעלו להותיר את המחבל בין הסורגים למרות העסקה הם השר לביטחון לאומי ומקורבו ראש השב"ס רב גונדר קובי יעקובי.

כזכור, אמש נשך מחבל את אחת הסוהרות בכלא קציעות במהלך ההכנות להעברת האסירים לקראת שחרורם הצפוי.

הסוהרת, כך לפי הדיווח, נזקקה לטיפול רפואי במקום בעקבות התקיפה. המחבל נעצר ומעצרו הוארך בשלושה ימים. כאמור, בעקבות לחץ שהפעילו השר ומפקד שב"ס, הטעות האחרונה של המחבל עלתה לו בשנים רבות שיבלה עוד בין הסורגים.