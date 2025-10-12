הרמטכ"ל רב־אלוף אייל זמיר נשא הערב (ראשון) הצהרה מיוחדת לקראת מבצע "שבים לגבולם" להשבת החטופים משבי חמאס, שצפוי לצאת לדרך בשעות הקרובות.

"בעוד שעות אחדות נשמח למראה חטופינו החיים השבים אל משפחותיהם – מחובק ומאוחד כולנו – ונכאב עם שובם של חטופינו שנרצחו, ובהם חיילינו הגיבורים שנפלו בקרב", אמר זמיר בפתח דבריו.

לדבריו, צה"ל נמצא במוכנות מלאה: "צה"ל השלים את היערכותו מחדש, במלוא עוצמתו. אנו ערוכים להכות כל אויב שיעז להרים ראש, ברצועת עזה ובכל מקום אחר." הוא הדגיש כי הלקחים ממלחמת שבעה באוקטובר נלמדו במלואם: "יצאנו אל הלחימה מתוך כישלון מטלטל, שייצר בכל לוחם ומפקד את הלהט להרים ראשו. לא נחדל מליישם את לקחיו של אותו היום כדי שצה"ל יהיה ערוך לממש את ייעודו ולהגן על אזרחי המדינה מכל איום."

זמיר ציין כי הלחץ הצבאי המתמשך על חמאס הביא לתוצאות: "מתוך השבר קם דור הניצחון, שהפך את יממת התופת לנקודת מפנה. הלחץ הצבאי שהפעלנו בשנתיים האחרונות, יחד עם המהלך המדיני המשלים, מהווים ניצחון על חמאס. נמשיך לפעול על מנת לעצב מציאות ביטחונית שתבטיח שברצועת עזה לא נשקף עוד איום על מדינת ישראל ואזרחיה."

הרמטכ"ל הדגיש כי השבת החטופים היא אחת המטרות המרכזיות של המלחמה. "עם חזרת החטופים אנו מממשים את אחת המטרות החשובות שלשמן יצאנו למלחמה – מטרה שהיא התחייבות לאומית, מוסרית ויהודית", אמר. הוא הוסיף כי ישראל ממשיכה לפעול בעיצומה של מלחמה רב־זירתית: "במעשינו אנו מעצבים מחדש את פני המזרח התיכון ואת אסטרטגיית הביטחון שלנו לשנים הבאות."

זמיר התייחס גם לשיקולים המבצעיים במבצעי הלחימה ואמר כי ביטחונם של החטופים והלוחמים עמדו בראש סדר העדיפויות: "פעלנו בדיוק, בשיטתיות ובאחריות, על מנת לא לסכן את שלומם של החטופים ולצמצם באופן משמעותי נפגעים לכוחותינו."

הרמטכ"ל הקדיש חלק נרחב מדבריו להבעת הערכה ללוחמים ולמשפחותיהם. "מפקדי צה"ל ולוחמיו – פגשתי בכם את הנחישות שלכם להשיב את החטופים הביתה. ראיתי את הרצון הבלתי פוסק, את האמונה בצדקת הדרך, את העיניים העייפות הבורקות באור התקווה. עשיתם זאת כדי לנצח את האויב ולהשיב את החטופים."

בהמשך ציין את ערך הרעות שהתבלט במהלך הלחימה. "לאורך ימי המלחמה התבלט ערך הרעות – הערך שהביא את היום הזה. ביום חזרת החטופים נתכנס כולנו ליום של אחדות לאומית; זוהי עת לחיזוק ולחידוש ערך הרעות שלנו, כצבא וכחברה ישראלית מלוכדת."

בסיום דבריו פנה זמיר אל אזרחי ישראל ואל משפחות הנופלים: "לנגד עיניי חיילי וחיילות צה"ל שנפלו במערכה. תהום האובדן שהותירו בלב יקיריהם נפערה גם בי. לא נשכח לרגע את מחיר האובדן, את הקרבה, את פצועינו בגוף ובנפש הממשיכים להילחם בקרב שלא תם. אנחנו נמשיך ונהיה לצידם ועם משפחותיהם לאורך כל הדרך."

הרמטכ"ל חתם בהצדעה ללוחמיו ולמשפחותיהם: "אני מצדיע לכם, פקודיי. אני מצדיע למשפחות היקרות שלכם. אתם דור גיבורי וגיבורות המלחמה. נמשיך לפעול מהשבר הגדול לניצחון במערכה – בהשקט ובבטחה, ומעשינו ידברו."