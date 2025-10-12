דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) תמונות ראשונות מנקודת הקליטה ברעים לשם יגיעו בעזרת השם בשעות הקרובות 20 החטופים שישתחררו מידי מרצחי חמאס.

נקודת הקליטה ברעים תהיה התחנה הראשונה של החטופים לאחר שיעברו מאמבולנסים של הצלב האדום לידי חיילי צה"ל.

לאחר מכן, החטופים יחולקו לשלוש קבוצות של 15, 5 ו-5 לשלושה בתי חולים שונים בתל אביב ובדרום הארץ.

למרות שההערכה היא כי החטופים ישוחררו בשעות הבוקר המוקדמות, בצה"ל ובמשרד ראש הממשלה הבהירו כי ישראל מוכנה לשחרורם בכל עת בהתקבל פקודת "פעל".

זה מה שנכתב בפתק האישי שיקבלו השבים - בכתב ידו של נשיא המדינה קובי אטינגר | 17:57

למרות האמור, במערכת הבריאות נערכים גם לאפשרות שחלק מהחטופים יזדקקו לטיפול רפואי מיידי, ובמצב כזה יוטסו באופן ישיר לבית החולים ללא עצירה במתחם ברעים.

צפו בתיעוד מנקודת הקליטה ברעים.