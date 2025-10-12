כיכר השבת
הכל כדי להשרות רוגע ושלווה: כך נראית נקודת הקליטה ברעים לשם יגיעו מחר החטופים

דובר צה"ל מפרסם היום תיעוד ראשוני של נקודת הקליטה ברעים לשם יגיעו בע"ה בעוד שעות החטופים שישובו מעזה | צפו בתיעוד (חדשות) 

המתחם ברעים (צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל פרסם היום (ראשון) תמונות ראשונות מנקודת הקליטה ברעים לשם יגיעו בעזרת השם בשעות הקרובות 20 החטופים שישתחררו מידי מרצחי חמאס.

נקודת הקליטה ברעים תהיה התחנה הראשונה של החטופים לאחר שיעברו מאמבולנסים של הצלב האדום לידי חיילי צה"ל.

לאחר מכן, החטופים יחולקו לשלוש קבוצות של 15, 5 ו-5 לשלושה בתי חולים שונים בתל אביב ובדרום הארץ.

למרות שההערכה היא כי החטופים ישוחררו בשעות הבוקר המוקדמות, בצה"ל ובמשרד ראש הממשלה הבהירו כי ישראל מוכנה לשחרורם בכל עת בהתקבל פקודת "פעל".

למרות האמור, במערכת הבריאות נערכים גם לאפשרות שחלק מהחטופים יזדקקו לטיפול רפואי מיידי, ובמצב כזה יוטסו באופן ישיר לבית החולים ללא עצירה במתחם ברעים.

צפו בתיעוד מנקודת הקליטה ברעים.

המתחם ברעים (צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

