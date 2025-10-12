נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל סיירו היום (ראשון) במרכז הרפואי ת״א איכילוב, במטרה להתרשם מהמוכנות של מערכת הבריאות לקבלת השבים.

הנשיא ורעייתו פגשו את מנכ״ל איכילוב, פרופ׳ אלי שפרכר, סמנכ״ל הרפואה באיכילוב, ד״ר דניאל טרוצקי, סמנכ״לית האחיות באיכילוב, הגב׳ אתי עוזיאל ואת כלל הצוות הרב תחומי שנבחר להוביל את הטיפול בשבים שיקלטו באיכילוב.

כמו כן, הנשיא ורעייתו סיירו במנחת המסוקים ובמחלקת השבים והתרשמו מהמוכנות הגבוהה הן ברמה המקצועית והן ברמת המלונאות והתחושה הביתית שתוכננה עד לפרטים הקטנים ביותר, על מנת לקלוט את השבים ואת בני משפחותיהם. בזמן הסיור בחדרי הקליטה השאירו הנשיא ורעייתו מכתב לשבים.

הנשיא שיבח את צוות המרכז הרפואי איכילוב ואת מערכת הבריאות כולה על ההיערכות המרשימה ועל הטיפול בשבים ובני משפחותיהם בשנתיים החולפות, במסירות ובמקצועיות ותוך התמודדות עם סוגיות רפואיות והשלכות שבי ממושכות שאין להן אח ורע בספרות המדעית.

נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר במקום: ״המרכז מתכונן לקלוט מחר חמישה חטופים שישובו מעזה, בהתרגשות גדולה. אני רואה כאן עבודה מקצועית יוצאת מן הכלל, תשתית שמוכנה מראש, צוות מוכן שמכיר את הפרטים - מהמסוק שינחת כאן ועד לחדר הטיפולים ולמערך הטיפולים הנדרש.

הכי חשוב שנראה את כולם בבית, שכולם ישובו בשלום, ושעם ישראל ידע בשורות טובות, שנדע להתאחד ברגע החשוב הזה״.

רעיית נשיא המדינה הוסיפה: ״אנחנו יודעים שהשיבה היא לא הסוף, היא בעצם התחלה של תהליך - לא רק בצד הפיזי אלא בעיקר בצד הנפשי, ואנחנו יודעים שכאן ניתן טיפול נפשי מיומן ומקיף - גם את השב וגם את משפחתו. אנחנו סומכים על הצוות הנפלא והנהדר״.

פרופ׳ אלי שפרכר, מנכ״ל המרכז הרפואי ת״א איכילוב: ״המרכז הרפואי איכילוב מודה לנשיא ולרעייתו על הביקור. יחד עם כל עם ישראל, אנו מתרגשים לקראת חזרתם של החטופים, אירוע אליו אנחנו מתכוננים כבר חודשים ארוכים. מאות אנשי צוות מעורבים בהליך קבלתם, וזו הזדמנות להודות להם על המסירות ועל המקצועיות. יחד אנחנו ממתינים למשפחות ולשבים בציפייה עצומה ונלווה אותם באהבה גדולה לאורך דרכם החדשה.״

צילומים: לשכת נשיא המדינה יצחק הרצוג.