אחרי החגיגות שנצפו ברצועה לאור הפסקת האש וסיום המלחמה, העזתים מתחילים בפינוי ההריסות בניסיון לאתר את הגופות הרבות שעוד קבורות לאחר שנתיים של הפצצות צה"ל.

ארגון הטרור חמאס אמר היום כי ב-24 השעות האחרונות אותרו 117 גופות, במקביל למוות שהוכרז על שבעה עזתים - למרות הפסקת האש, וככל הנראה פצועים שנקבע מותם.

בימים האחרונים פורסמו סרטונים ברצועה בו נראים תושבי עזה שרים ומהללים לחמאס והזרוע הצבאית שלו עז א-דין אל קאסם, אולם לפי פרשנים בעולם בעולם הערבי, לא מן הנמנע כי מהר מאוד תהפוך השמחה לזעם עצור של תושבי עזה כלפי מי שהמיט עליהם את האסון הגדול בתולדות עיר הטרור - חמאס, לאחר שיתגלו ממדי האסון.

לפי ארגון הטרור, עד כה מתו במלחמה 67,806 - בהם לפחות שליש מחבלים - כך לפי הערכות ישראליות.

עוד דיווח ארגון הטרור על 170,066 פצועים בסך הכל מתחילת המלחמה.

דובר מטעם ארגון הטרור חמאס אמר אתמול ל-CNN כי ככל הנראה כ-10,000 פלסטינים נקברו תחת הריסות ברחבי עזה מאז ה-7 באוקטובר 2023.