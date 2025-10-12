המחבל ששמח בבוקר שמחת תורה תשפ"ד - חוסל בערב שמחת תורה תשפ"ו

סאלח אל-ג'עפראווי, הבלוגר והאינפלואנסר העזתי הידוע בכינוי 'מר פאפו', המחבל בעל אלף הזהויות שנצפה רוקד ושמח בבוקר שמחת תורה - חוסל, כך על פי מספר דיווחים ברשתות החברתיות וכתבים מקומיים.

על פי פרסומים בערוצי חדשות בעזה ובישראל אל-ג'עפראווי נורה בעת ש'סיקר' אירועים בעיר עזה.

בנוסף, דיווחים ברשתות חברתיות כמו X וחשבונות אינסטגרם מציינים כי הירי בוצע ככל הנראה על ידי גורמים מקומיים או שבטיים, ככל הנראה גורמים המתנגדים לחמאס בעזה.

בעבר הופצו מספר שמועות שגויות על מותו, ונכון לעכשיו לא נמסרה הצהרה רשמית של חמאס, ממשפחתו או מבית חולים המעידה על מותו.

עם זאת, תמונה הופצה ברשתות החברתיות בה נראית גופתו של המחבל העזתי, ככל הנראה תמונה אותנטית.

מחבל חמאס "מר פאפו" היה דמות מוכרת ברצועת עזה בזכות פעילותו ברשתות החברתיות, והיו לו עוקבים רבים שדיווחו ושיתפו את הידיעה ברשת. סרטונו המפורסם ביותר של ג'עפראווי מתוארך לבוקר שמחת תורה תשפ"ד, בו הוא נצפה רץ ברחובות עזה, שמח וצוהל על המתקפה באותו בוקר נורא.

פאפו גם פורסם ברחבי עזה כ"גנב מקצועי" שגייס כספים בשם בית החולים בחאן יונס ומשרד הבריאות הפלסטיני, שהתנערו לאחר מכן מהצדקה שהוא אסף. על פי הדיווחים, הבלוגר הצליח לאסוף יותר מעשרה מיליון שקלים באופן זה.

כעת, שנתיים בדיוק לאחר אותו בוקר, בתום המלחמה ורגע לפני שחרור חטופינו, חוסל המחבל הארור באורח מסתורי בעזה.