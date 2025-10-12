כיכר השבת
"נערכים להכל"

מתח מורט עצבים: זה מה שחמאס עלול לעשות הלילה לחטופים

בצה"ל נערכים לכך שחמאס לא יקיים טקסים רשמיים, אך קיימת אפשרות שארגון הטרור ינסה להתקשר להורי החטופים ולחבר ביניהם - ואף יתעד את רגעי השחרור בצילומים לצורכי תעמולה | בצה"ל אומרים: "נערכים להכל" (חדשות)

1תגובות
(צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

פחות מ-12 שעות לתחילת היממה העמוסה והדרמטית המתרגשת על עם ישראל, ובמערכת הביטחון חוששים כי ארגון הטרור המפלצתי ינסה לעשות פרובוקציות מבחילות על חשבון אחינו החטופים.

גורמים ביטחוניים מעריכים הערב (ראשון) כי למרות הסעיף בהסכם "שחרור ללא במות וטקסים" - עשויות להיות פרובוקציות של גם במהלך הלילה והבוקר, כמו לאפשר לחטופים לבצע שיחת טלפון למשפחותיהם הלילה. נערכים גם לאפשרות שחמאס יתעד את השחרורים לצרכי תעמולה. בצה"ל אומרים: "נערכים להכל".

בצה"ל ערוכים למסירת החטופים החיים משלוש נקודות בעזה: חאן יונס, עיירות המרכז והעיר עזה. בנוסף, מעריכים כי שובם של החללים החטופים יחל משעות הצהריים, והודו כי לא ידוע כמה חללים חטופים יימסרו מחר.

במקביל, בצה"ל נערכים למלכודות בזמן מסירת החטופים, כאשר הכוחות בשטח שיקבלו את החטופים יבצעו בדיקה ראשונית לזיהוי ודאי, ולווידוא שלא הוטמנו על גופם - ובכלל זה בתוך גופם - מטעני חבלה או אמצעי מעקב.

1
אתם מבינים עם מי אנחנו מתעסקים? עם השטן בעצמו! החמאס כבר הוכיחו שהם מסוגלים להכל, רק להתפלל לרחמי שמים שהחטופים יחזרו בשלום ושלא יהיה שום מכשול,
מיטל

