ראש ממשלת קטאר, השייח' מוחמד בן עבד א-רחמן א-ת'אני, התייחס בריאיון ל"ניו יורק טיימס" למצב לאחר ההסכם שנחתם עם ישראל, והדגיש כי מספר סוגיות קריטיות עדיין נותרו פתוחות. בראשן – פירוק חמאס מנשקו והסדרת השליטה ברצועת עזה לאחר סיום המלחמה.

לפי דבריו, המתווכים בחרו להתמקד תחילה בהשגת עסקה לשחרור החטופים, מתוך הבנה שמעקב אחר סוגיות העמוקות יותר היה עלול למוטט את המשא ומתן כולו.

"יש שאלות קריטיות שעדיין פתוחות", אמר ראש הממשלה הקטארי, "למי יימסר הנשק – האם יועבר לידי הרשות הפלסטינית או לגוף אחר שיוסכם עליו".

ראש הממשלה הציע שהשלב הבא יכלול הקמת כוח בינלאומי זמני שיפעל ברצועה, שיהיה אחראי על ייצוב הביטחון וילווה את תהליך פירוק חמאס מנשקו. ככל שכוחות הייצוב יתפסו שליטה, ישראל תוכל לצמצם בהדרגה את נוכחותה הצבאית בהתאם להתקדמות התהליך.

בישראל חוזרים ומדגישים כי פירוק חמאס מנשקו הוא תנאי בסיסי למימוש ההסכם. ראש הממשלה אף הצהיר כי המהלך יבוצע "בין אם בדרך ההסכמה ובין אם בדרך הכוח".

גורמים בקטאר ובמדינות ערביות מעריכים כי לחץ בינלאומי, לצד ערבויות אמריקניות, עשוי להביא לכך שחמאס יסכים להתפרק מהנשק, בתנאי שישראל לא תשוב לפעולה צבאית.

למעשה, נראה כי השלב הבא במגעים עלול להיות הנפיץ והרגיש ביותר מאז תחילת המשא ומתן, כאשר כל צד מבקש להבטיח את האינטרסים הביטחוניים והמדיניים שלו.