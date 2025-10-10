לאחר שהשרים בישראל התכנסו לאשר את ההסכם עם חמאס, בנוכחות השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג’ארד קושנר, אמר גורם אמריקני בכיר ל-i24NEWS הבוקר (שישי): "הרגשנו שחמאס רוצה בעסקה, החזקת החטופים כבר לא הועילה אלא הזיקה לו. אלו רגעים מותחים אך מרגשים".

לדברי הבכיר, הארגון הבין כי המשך החזקת החטופים גרם לו נזק תדמיתי ופוליטי גם בזירה הפנימית הפלסטינית וגם בעולם הערבי. "ההסכם הזה נולד מתוך אינטרס הדדי – חמאס רצה להפסיק את הלחץ, וישראל רצתה להחזיר את אזרחיה. זהו רגע רגיש מאוד, אך כזה שיכול לסלול דרך ליציבות אזורית חדשה".

הבכיר התייחס גם להצהרות של חמאס כי לא יוותר על הנשק שברשותו, ואמר: "לא היינו נותנים משקל רב מדי להצהרות פומביות – כל אחד מנסה לשמור על עצמו. בסוף, מה שקובע הוא מה ייאמר בחדרים הסגורים, ומה יקרה בשטח".

לדבריו, ההסכם מול חמאס והפסקת האש הנוכחית עשויים להוות פתח להסכמות אזוריות רחבות יותר. "אינדונזיה, ערב הסעודית, אלג'יריה, סוריה ולבנון אולי יצטרפו גם הן למעגל, ואפילו תיתכן אפשרות ליחסים פורמליים יותר עם קטאר – זוהי הדרך להביא ליציבות".

הגורם חשף כי וושינגטון מתכננת מהלך כולל לשיקום הרצועה, תוך יצירת מנגנון ביטחוני חדש בשיתוף מדינות האזור.

"המטרה היא להפוך את עזה למקום מתפקד. נעבוד עם הישראלים על כוח משימה חדש שיחליף את צה"ל בקווים, יפרק את הנשק הכבד ויקים מנגנון יציב", אמר.

לדבריו, פיקוד סנטקום (הפיקוד המרכזי של צבא ארצות הברית) יפקח על יישום ההסכם יחד עם מצרים, קטאר, טורקיה והאמירויות.

לאחר השלמת העסקה, ציין הבכיר, הנשיא דונלד טראמפ צפוי להזמין חברות אמריקניות לפעול באזור ולסייע בשיקום התשתיות.

"המוטיבציה לעסקה היא שיפור הכלכלה ודברים נוספים. יוקם כוח משטרה מקומי, תשתיות הטרור יפורקו, והמטרה היא לשפר את חיי התושבים שם", הוסיף.

ניסיון החיסול – מנוף לעסקה

לדברי הבכיר, גם ניסיון החיסול של בכירי חמאס בתקיפה בקטר, היה אחד הגורמים שהאיצו את ההסכם: "הייתה תקיפה בדוחא, ותושבי עזה האשימו את חמאס במלחמה", אמר.

גורם נוסף המעורה בפרטים הוסיף: "זה פחות עניין של מנופים ויותר עניין של אמון. עבדנו כדי לראות את נקודת הסיום הרצויה לכל צד ולהביא אותם קרוב יותר האחד לשני. הנשיא טראמפ עבד כתף אל כתף עם ישראל בעניין הזה".