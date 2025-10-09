הדבר המרכזי בו עוסקים ערוצי ביטחון הפנים של חמאס וערוצי יחידת "סהם" של חמאס מאז ההודעה על ההגעה להסכם הוא כיצד ישימו את ידם על אנשי המיליציה של יאסר אבו שבאב ומקביליהם בח'אן יונס ובצפון הרצועה.

הרחש בחש בערוצים הפלסטיניים מלמד שחמאס עדיין מעוניינת להמשיך לשלוט ברצועה ולבצר את שלטונה על ידי חיסול המתחרים הפומביים והאלטרנטיבות לשלטון שלה בעזה - יאסר אבו שבאב הוא הסמל מבחינתם.

עם זאת, על אף הצייד שהוכרז על ראשם במיליציה משדרים חוסר פחד ועסקים כרגיל, והמיליציה מסרה כי היא מברכת על ההסכם שהושג והפסקת המלחמה. עם זאת, המיליציה הבהירה כי אנשיה נשארים בשטח שלהם באזור רפיח וימשיכו להגן על אדמותיהם, ללא כוונה לעזוב את רצועת עזה. כך על פי דיווח ב-ynet.

בנוסף, אנשי המיליציה הציגו חזון לעתיד עזה: "להיות מקום בטוח עם עתיד ותקווה לדור החדש, ללא ארגוני טרור, ללא נשק מיותר וללא מלחמות".