כיכר השבת
"לא נוותר"

ראשו בעין הכוונת של חמאס - אך הוא לא חושש: כך הגיב יאסר אבו שבאב לעסקה

מאז ההודעה על ההגעה להסכם עסוקים בחמאס בשאלה כיצד ישימו את ידם על אנשי המיליציה של יאסר אבו שבאב ומקביליהם בח'אן יונס ובצפון הרצועה - אך במיליציה לא חוששים ומבהירים כי הם נשארים בשטח שלהם באזור רפיח וימשיכו להגן על אדמותיהם, ללא כוונה לעזוב את רצועת עזה (העולם הערבי)

יאסר אבו שבאב (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

הדבר המרכזי בו עוסקים ערוצי ביטחון הפנים של וערוצי יחידת "סהם" של חמאס מאז ההודעה על ההגעה להסכם הוא כיצד ישימו את ידם על אנשי המיליציה של יאסר אבו שבאב ומקביליהם בח'אן יונס ובצפון הרצועה.

הרחש בחש בערוצים הפלסטיניים מלמד שחמאס עדיין מעוניינת להמשיך לשלוט ברצועה ולבצר את שלטונה על ידי חיסול המתחרים הפומביים והאלטרנטיבות לשלטון שלה ב - יאסר אבו שבאב הוא הסמל מבחינתם.

עם זאת, על אף הצייד שהוכרז על ראשם במיליציה משדרים חוסר פחד ועסקים כרגיל, והמיליציה מסרה כי היא מברכת על ההסכם שהושג והפסקת המלחמה. עם זאת, המיליציה הבהירה כי אנשיה נשארים בשטח שלהם באזור רפיח וימשיכו להגן על אדמותיהם, ללא כוונה לעזוב את רצועת עזה. כך על פי דיווח ב-ynet.

בנוסף, אנשי המיליציה הציגו חזון לעתיד עזה: "להיות מקום בטוח עם עתיד ותקווה לדור החדש, ללא ארגוני טרור, ללא נשק מיותר וללא מלחמות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר