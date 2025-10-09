מימין ומשמאל מברכים הבוקר (חמישי) על ההסכם שהושג בין ישראל לחמאס ויביא לשחרור כל החטופים בפעימה אחת והפסקת האש בלחימה ברצועת עזה לצד נסיגה לקווים מוסכמים. 'כיכר השבת' עם התגובות המרכזיות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: "יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה.

"אני מודה לחיילי צה״ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה.

"אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו. בעזרת השם, יחד נמשיך להשגת כל מטרותינו והרחבת השלום עם שכנינו".

גם בעזה חגגו: עשרות צעירים יצאו לחגוג את סיום המלחמה ברצועה

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "ברכה ענקית על ההסכם לשחרור החטופים. אני מודה לרה"מ בנימין נתניהו ולנשיא ארה"ב דונלד טראמפ על המנהיגות שהובילה להסכם - ולחיילי צה"ל הגיבורים שבאומץ ליבם ובנחישות והקרבה אדירה הביאו אותנו לרגע הגדול הזה.

"אני מחבק חיבוק גדול את משפחות החטופים על חזרתם הצפויה של יקיריהם וביניהם חיילי וחללי צה"ל במהרה הביתה. כל העם מצפה ונרגש".

ראש האופזיציה יאיר לפיד: "מחכים בנשימה עצורה לילדים שלנו, תודה לנשיא טראמפ. ושבו בנים לגבולם. הבוקר הזה יותר מתמיד אנחנו חייבים תודה ללוחמים, לחיילי הסדיר והמילואים, ולכל כוחות הביטחון.

"הגיבורים שקפצו עוד בבוקר השבעה באוקטובר ולא נחו מאז בדרך להגן על המדינה ולהשיב את החטופים. הם הקריבו הכל בשביל המדינה".

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בלב מלא שמחה והתרגשות, אני מודה לה׳ יתברך על ההסכם ההיסטורי לשחרור אחינו החטופים. ״כי יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם״.

"תודתי העמוקה לנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו ולחיילי צה״ל הגיבורים על עמידתם ומסירותם לעם ישראל.

"יחד עם כל ישראל אני מתפלל שנזכה לקיים ״ושמחת בחגך והיית אך שמח״ – לראות את החטופים שבים לביתם בריאים ושלמים, את חללינו מובאים למנוחת עולמים בקבר ישראל, ושנשב כולנו בסוכת שלום ואחדות".

יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ: "עם שלם מתעורר הבוקר לתקווה וציפייה, של חזרתם הקרבה של האחים והאחות שלנו, אחרי שנתיים בגיהינום.

"אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, על המאמצים האדירים שלו ומחויבותו הבלתי מתפשרת להשבת כל החטופים והבטחת ביטחונה של ישראל, לראש הממשלה נתניהו והדרג המדיני על ההחלטה החשובה והנכונה לאמץ את מתווה הנשיא וגם לצוותים המקצועיים וצוות המו״מ שעבדו קשה כדי להגיע לרגע החתימה.

"המלאכה טרם הסתיימה. יחד עם ההתרגשות והציפיה הגדולה להשבת כל החטופים, עלינו להיערך מחדש ברמה הצבאית בהגנה ובהתקפה תוך המשך שמירה בלתי מתפשרת על ביטחוננו, וברמה מדינית, להבטחת מימוש המתווה עד סופו על כלל מרכיביו, ובהם פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה.

"ובבוקר הזה אני מבקש להודות במיוחד, לאנשי מערכת הביטחון ולוחמינו הגיבורים בחזית, שבזכות עוז רוחם, אומץ ליבם והקרבתם בשנתיים האחרונות, הרגע הזה מתאפשר.

"עלינו לזכור היום ובכל יום, גם את הנופלים כולם ובני משפחותיהם, ששילמו את המחיר היקר ביותר למען המטרה הנעלה שאנחנו קרובים כל כך להשיג".

שר התקשורת שלמה קרעי: "'וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה׳ וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם'. אני מברך את ראש ממשלתנו בנימין נתניהו ואת נשיא ארה”ב דונלד טראמפ על ההסכם להשבת כל יקירינו ארצה, תוך עמידה נחושה ועיקשת על השגת כל מטרות המלחמה לנצחון ישראל.

"אני מחבק באהבה את משפחות החטופים עם שוב אהוביהם אל חיקם, וגאה בלוחמינו הגיבורים שנלחמו בעוז ובגבורה על חירותו וביטחונו של עמנו בארץ נחלת אבותינו. עם ישראל חי".

יו"ר ישר' גדי איזנקוט: "ברכות על הסכם שישיב את הבנים והבת הביתה אחרי שנתיים בתופת, ואת הדר גולדין ז״ל לאחר עשור.

"מברך את כל מי שתרם עבור הרגע הזה, בראש ובראשונה- ללוחמי צה״ל והשב״כ, לנשיא ארה״ב ולצוות המו״מ.

"אנחנו מאוחדים הבוקר ברצון להשיב את החטופים, להסיר את האיום מרצועת עזה ולהבטיח את בטחון ישראל. מועדים לשמחה".

שר החינוך יואב קיש: "'ושבו בנים לגבולם'. לא נשכח את גבורת לוחמינו שבזכות מסירותם הגענו לרגע הזה.

"הערכה רבה לראש הממשלה נתניהו ולנשיא טראמפ על הנחישות, והעמידה הבלתי מתפשרת למען ביטחון ישראל והשבת בנינו הביתה".