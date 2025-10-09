רגעים של הקלה בלתי נתפסת \\ הנשיא יצחק הרצוג

אני מביע את תמיכתי המלאה בהסכם שהושג במצרים. אני מבקש לחזק את ידי ראש הממשלה, ומודה לצוות המשא ומתן למתווכות ולכל העוסקים במלאכה. אני מאמין שחברי הממשלה והקבינט יקבלו את ההחלטה הנכונה.

אני מבקש להודות עד אין קץ לנשיא דונלד טראמפ שהביא להסכם שמקדמת אותנו לעבר סיום המלחמה ומייצרת תקווה לשינוי המציאות במזרח התיכון. אין ספק כי הוא ראוי לפרס נובל לשלום, על נחישותו המתמדת להביא לסיום המלחמה והחזרת החטופים. אם יבחר להגיע לכאן בימים הקרובים הוא יתקבל פה באהבה והוקרה גדולה של העם בישראל.

ההסכם הזה יביא רגעים של הקלה בלתי נתפסת של משפחות יקרות שלא עוצמות עין כבר 733 ימים.

אישור ההסכם הוא גם הזדמנות לתקן, לרפא, לפתוח פתח של תקווה ליום שאחרי - במזרח התיכון, וגם, לא פחות חשוב - בתוכנו, במסגרת שעת רצון לאומית בתוך עמנו.

אני לא מקל ראש במחיריה של ההסכם ובמאמץ המורכב להשיב את כולם. היא תביא איתה רגעים קשים וכואבים שהם הכרח במציאות שאנו חיים בתוכה. אני מאמין בנו שנדע להתגבר. יחד.

זוהי שעה הוקרה לגיבורים שבתוכנו. לבנינו ובנותינו שלחמו בגבורה כדי להביא אותם הביתה. למשפחות השכולות, לפצועים בגוף ובנפש, ולכל מי ששילמו מחירים כואבים מאין כמותם למען הרגע ההיסטורי והחשוב הזה.

"וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב... וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם". בעזרת ה׳.

עם ישראל חי.״