כיכר השבת
"וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם"

רגעים של הקלה בלתי נתפסת \\ הנשיא יצחק הרצוג

אישור ההסכם הוא גם הזדמנות לתקן, לרפא, לפתוח פתח של תקווה ליום שאחרי - במזרח התיכון, וגם, לא פחות חשוב - בתוכנו, במסגרת שעת רצון לאומית בתוך עמנו | הנשיא יצחק הרצוג על עסקת החטופים (דעה)

הנשיא הרצוג (צילום: לע"מ)

אני מביע את תמיכתי המלאה בהסכם שהושג במצרים. אני מבקש לחזק את ידי ראש הממשלה, ומודה לצוות המשא ומתן למתווכות ולכל העוסקים במלאכה. אני מאמין שחברי הממשלה והקבינט יקבלו את ההחלטה הנכונה.

אני מבקש להודות עד אין קץ לנשיא דונלד טראמפ שהביא להסכם שמקדמת אותנו לעבר סיום המלחמה ומייצרת תקווה לשינוי המציאות במזרח התיכון. אין ספק כי הוא ראוי לפרס נובל לשלום, על נחישותו המתמדת להביא לסיום המלחמה והחזרת ה. אם יבחר להגיע לכאן בימים הקרובים הוא יתקבל פה באהבה והוקרה גדולה של העם בישראל.

ההסכם הזה יביא רגעים של הקלה בלתי נתפסת של משפחות יקרות שלא עוצמות עין כבר 733 ימים.

אישור ההסכם הוא גם הזדמנות לתקן, לרפא, לפתוח פתח של תקווה ליום שאחרי - במזרח התיכון, וגם, לא פחות חשוב - בתוכנו, במסגרת שעת רצון לאומית בתוך עמנו.

אני לא מקל ראש במחיריה של ההסכם ובמאמץ המורכב להשיב את כולם. היא תביא איתה רגעים קשים וכואבים שהם הכרח במציאות שאנו חיים בתוכה. אני מאמין בנו שנדע להתגבר. יחד.

זוהי שעה הוקרה לגיבורים שבתוכנו. לבנינו ובנותינו שלחמו בגבורה כדי להביא אותם הביתה. למשפחות השכולות, לפצועים בגוף ובנפש, ולכל מי ששילמו מחירים כואבים מאין כמותם למען הרגע ההיסטורי והחשוב הזה.

"וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב... וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם". בעזרת ה׳.

עם ישראל חי.״

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר