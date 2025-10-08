מחבלי חמאס ( צילום: מהרשתות הערביות )

בשעות אלו: בין הסוגייות המהותיות שדנים בהם צוותי המשא ומתן במצרים, רגע לפני האפשרות שיבשרו לנו על הליכה לעסקת חטופים, היא סוגית שחרור המחבלים מהכלא הישראלי בתמורה להחזרת השבויים, הערב (רביעי) מתפרסם בכאן חדשות רשימת חמשת המחבלים הכבדים אליהם חמאס מתעקש - שישוחררו מהכלא הישראלי.

מרואן ברגותי: ראש גדודי אל-אקצא בעבר. היה מעורב בארגון ובביצוע פיגועים רבים בגל הטרור של תחילת שנות ה-2000, ונחשב לדמות מפתח באינתיפאדה השנייה. נעצר במהלך מבצע חומת מגן ב-2002 ונידון לחמישה מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. ברגותי, שוהה בכלא כבר 23 שנה. ישראל מתנגדת בעקביות לשחרורו, וראש הממשלה אף חזר על הסירוב לשחרורו, במהלך קיום עסקת החטופים בדצמבר 2024.

ברגותי. ארכיון ( צילום: גיל יוחנן, ynet )

חסן סלאמה: מפקד בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. אחראי לשורת פיגועים קטלניים, כולל שני פיגועים בקו 18 בירושלים שהביאו לעשרות הרוגים. נידון ל-48 מאסרי עולם ו-38 שנות מאסר נוספות. כלוא כבר 28 שנים. ישראל סירבה לשחררו בעסקת שליט ובעסקה האחרונה מול חמאס.

חסן סלאמה ( צילום: פלסטיני, מתוך הרשתות החברתיות )

עבאס א-סייד: היה מראשי חמאס בטול כרם עוד בתחילת שנות ה-2000. תכנן את הפיגוע הקטלני במלון פארק בנתניה בליל הסדר ואת הפיגוע במלון השרון בהרצליה. נושא באחריות למותם של עשרות ישראלים. נידון ל-35 מאסרי עולם. גם לגביו ישראל עמדה בסירובה לשחררו בעסקאות קודמות.

אחמד סעדאת: מזכ"ל החזית העממית לשחרור פלסטין. תכנן את רצח השר רחבעם זאבי בשנת 2001. בן 72, נחשב לדמות מוערכת ומוכרת בקרב הפלסטינים. בניגוד לאחרים ברשימה, ישראל לא הביעה התנגדות נחרצת לשחרורו, (לפחות לא באופן פומבי).