נדיר בקונגרס: המחוקקים משתי המפלגות התאחדו הלילה לטובת ישראל

בית הנבחרים של ארצות הברית אישר אמש (שני) פה אחד חוק המטיל איסור מוחלט על כניסה למדינה של כל אדם הקשור למתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

הצעת החוק, שאושרה בהצבעה קולית המעידה על הסכמה גורפת, נקראת "חוק איסור הטבות הגירה למחבלי חמאס משנת 2025" והוגשה על ידי חבר הקונגרס טום מקלינטוק (רפובליקני-קליפורניה).

חבר הקונגרס מקלינטוק הבהיר כי המהלך יוצר תקדים חוקי חדש: "מה שזה עושה הוא לשים אותם באותה קטגוריה כמו משתפי פעולה נאצים בשואה, אשר גם הם מוזכרים בחוק ההגירה והאזרחות." הוא ציין כי זוהי עדות לכך ש"עדיין יש דברים שאנחנו יכולים להתאחד סביבם... ואחד מהם הוא התנגדות לחמאס ולטרור שהם שחררו על אזרחים בישראל".

באורח נדיר ביותר, ההצעה עברה פה אחד כאמור - רפובליקנים ודמוקרטים כאחד, דבר שכמעט ולא מתרחש בנוף הפוליטי של ארה"ב בימים אלו, לאחר מלחמה ארוכה על התקציב ולא פחות מכך חילוקי דעות משמעותיים בנוגע לישראל.

החקיקה משנה את חוק ההגירה הקיים כדי להגדיר כל אדם ש"ביצע, השתתף, תכנן, מימן, סיפק תמיכה חומרית, או סייע בדרך אחרת" למתקפות 7 באוקטובר כבלתי קביל לכניסה לארה"ב. בנוסף, החוק מוסיף באופן מפורש את ארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני לרשימת הקבוצות שחבריהן ותומכיהן חסומים מכניסה למדינה.

הדחיפות בהעברת החוק עלתה לאחר שבמהלך השנה הנוכחית נעצר מחמוד אמין יעקוב אל-מוהתדי, יליד עזה שהתגורר בלואיזיאנה, בחשד למעורבות ישירה בטבח שמתת תורה.

כעת יעבור החוק לסנאט, שם כבר הוגש מאמץ חקיקה מקביל ודו-מפלגתי על ידי הסנאטוריות מרשה בלקברן (רפובליקנית-טנסי) וג'קי רוזן (דמוקרטית-נבדה).

מקלינטוק קרא לסנאט להשלים את המלאכה, בציינו כי העברת החוק נועדה "למנוע מ'ג'ו ביידן' עתידי מלהכניס אנשים כאלה, ולהעצים נשיאות 'דונלד טראמפ' עתידית כדי להשאיר אותם בחוץ."