כיכר השבת
זוהה במצלמות והצליח לדקור

מסתיר את היד, שולף סכין - ומחוסל ביריות | תיעוד דרמטי מהפיגוע בעטרת

שני חיילי צה"ל נפצעו באורח קל בפיגוע הדקירה סמוך ליישוב עטרת שבבנימין | המחבל זוהה במצלמות ובמהלך הבדיקה על-ידי הכוח שהוקפץ, הוא פתח במסע דקירות, עד שחוסל בידי הלוחמים (צבא)

5תגובות
המחבל כפי שזוהה במצלמות (צילום: לפי סעיף 27א)

שני חיילי צה"ל נפצעו הבוקר (שלישי) באורח קל בפיגוע הדקירה סמוך ליישוב עטרת שבבנימין, כך מעדכן דובר צה"ל.

הפיגוע התרחש לאחר שהמצלמות המוצבות להגנת היישוב עטרת, זיהו חשוד אשר הגיע מכיוון כפר בית רימא ליישוב עטרת.

מהבידוק ועד הדקירה והחיסול | כך בוצע הפיגוע בעטרת (צילום: לפי סעיף 27א)

לוחמי צנחנים מגדוד 101 קפצו למרחב ועצרו את החשוד לבידוק ביטחוני - אלא שבמהלך הבידוק, המחבל הצליח לדקור שני לוחמים. הכח הגיב בירי וחיסל את המחבל.

כתוצאה מהפיגוע נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל, אשר פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

זירת הפיגוע, הבוקר (צילום: דוברות מד"א)

דובר צה"ל מעדכן עוד כי הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים, כוחות צה"ל מחטיבת בנימין פועלים במרחב.

מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 07:34 התקבל דיווח על שני צעירים שהותקפו בכביש 465 סמוך לעטרת. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא בתל השומר, 2 צעירים כבני 20 במצב קל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לא מבין את המפקדים למה אין הוראה שבידוק עושים רק כאשר החשוד שוכב על הרצה וידיו אזוקות !! ?? איפה הערך לחיי אדם שלנו ? לא לומדים לקח מכלום
יהודי
שוכב על הרצפה עם הפנים לרצפה. צודק, לא לומדים כלום.
יהודי
2
המחבל הניתעב ניראה כל הזמן עם יד מאחורה לא שמרו ממנו מרחק מינימלי כנדרש לא פיקחו על מעשיו כל הזמן היה חסר כח אדם כאשר בדקו איתו את המסמכים
בידוק שלומיאלי
1
תגובות נכונות אבל תחשבו שיש כל כך הרבה חיילים שבמשך היום יש להם הרבה סיטואציות של בדיקות או הפגנות של ערבים וכדומה והם נצרכים להגיע צמוד אליהם וכשזה קורה שוב ושוב ואין כלום אז הכוננות נשחקת, אבל ודאי שכל פעם שכזה דבר קורה [וצריך לפני שכזה דבר קורה] לחזור ולשנן כל הזמן את מצב הכוננות חייבים לבדוק לפח
דוד
דבר בסיסי שמלמדים כל לוחם בקרב מגע לשמור מרחק קשר עין וכו' ....לא מסכים עם השאננות הזאת ולא רק בזה גם בשירות וכדומה
אוריאל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר