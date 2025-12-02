זוהה במצלמות והצליח לדקור מסתיר את היד, שולף סכין - ומחוסל ביריות | תיעוד דרמטי מהפיגוע בעטרת שני חיילי צה"ל נפצעו באורח קל בפיגוע הדקירה סמוך ליישוב עטרת שבבנימין | המחבל זוהה במצלמות ובמהלך הבדיקה על-ידי הכוח שהוקפץ, הוא פתח במסע דקירות, עד שחוסל בידי הלוחמים (צבא)