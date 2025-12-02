שני חיילי צה"ל נפצעו הבוקר (שלישי) באורח קל בפיגוע הדקירה סמוך ליישוב עטרת שבבנימין, כך מעדכן דובר צה"ל.
הפיגוע התרחש לאחר שהמצלמות המוצבות להגנת היישוב עטרת, זיהו חשוד אשר הגיע מכיוון כפר בית רימא ליישוב עטרת.
לוחמי צנחנים מגדוד 101 קפצו למרחב ועצרו את החשוד לבידוק ביטחוני - אלא שבמהלך הבידוק, המחבל הצליח לדקור שני לוחמים. הכח הגיב בירי וחיסל את המחבל.
כתוצאה מהפיגוע נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל, אשר פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.
דובר צה"ל מעדכן עוד כי הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים, כוחות צה"ל מחטיבת בנימין פועלים במרחב.
מדוברות מד"א נמסר: "בשעה 07:34 התקבל דיווח על שני צעירים שהותקפו בכביש 465 סמוך לעטרת. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא בתל השומר, 2 צעירים כבני 20 במצב קל".
0 תגובות