שנתיים לאחר שפרצה מלחמת 'חרבות ברזל' עם מתקפת הפתע הרצחנית של ארגון הטרור חמאס על יישובי הדרום, ישראל וחמאס חתמו הלילה (בין רביעי לחמישי) על הסכם לשחרור כל החטופים, החיים והחללים, וסיום המלחמה ברצועת עזה, מה שמכונה השלב הראשון במסגרת תוכנית 21 הסעיפים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הנשיא טראמפ התראיין הלילה למספר כלי תקשורת והצהיר כי כל החטופים ישוחררו עד ליום שני, ערב חג שמחת תורה. יצוין כי החטופים ישוחררו ללא טקסים משפילים, כפי שביצעו חמאס בעסקאות הקודמות.

עד לשעה 12:00 ישראל וחמאס יחתמו באופן רשמי על ההסכם, לאחר מכן בשעה 15:00 ראש הממשלה נתניהו יכנס את הקבינט המדיני ביטחוני וכשעה לאחר מכן את הממשלה שתאשרר את ההסכם. יצוין כי בפני הממשלה יונח ההסכם על שחרור החטופים ושחרור המחבלים ולא יתר מרכיבי ההסכם.

במטה משפחות החטופים הדגישו הלילה: "על הממשלה להתכנס ולאשר את ההסכם מייד. כל עיכוב עלול לגבות מחיר כבד מהחטופים והחיילים.

"יש 48 חטופים בשבי - מחויבותנו המוסרית והלאומית היא להשיב את כולם הביתה, חיים וחללים כאחד".

יצוין כי במסגרת העסקה צפויים להשתחרר מבתי הכלא בישראל כ-2,000 אסירים פלסטיניים, בניהים גם אסירי עולם. עם זאת, בישראל הדגישו הלילה כי לא ישוחררו מחבלי נוחבות שנעצרו מאז בוקר שמחת תורה.

לפנות בוקר הודיעו בלשכת ראש הממשלה כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח כעת עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. השניים קיימו שיחה מאוד מרגשת וחמה, ובירכו אחד את השני על ההישג ההיסטורי בחתימה על ההסכם לשחרור כל החטופים.

"ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על כל מאמציו ועל מנהיגותו העולמית, והנשיא טראמפ בירך את ראש הממשלה על מנהיגותו הנחושה ועל הפעולות שהוביל. השניים סיכמו על המשך שיתוף הפעולה ההדוק ביניהם. כמו כן, ראש הממשלה הזמין את הנשיא טראמפ לנאום בפני כנסת ישראל".

בריאיון לפוקס ניוז הלילה, אמר הנשיא טראמפ: "שוחחתי עם ביבי, הוא אמר לי 'אני לא מאמין'. אנשים אוהבים שוב את ישראל. זה מדהים איך הכול מתחבר, הכול הגיע לרגע של השלמה. הרבה מאוד כישרון מעורב במהלכים האלה".

כזכור, הנשיא טראמפ הכריז הלילה באופן רשמי על הסכם בין ישראל לחמאס לשחרור החטופים.

"אני גאה מאוד להודיע ​​שישראל וחמאס חתמו על השלב הראשון של תוכנית השלום שלנו," כתב טראמפ. "משמעות הדבר היא שכל בני הערובה ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם כצעדים הראשונים לקראת שלום חזק, עמיד ונצחי. כל הצדדים יטופלו בצורה הוגנת!"

לדבריו, מדובר ביום היסטורי עבור כל עמי האזור. "זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי, ישראל, כל המדינות הסובבות אותה וארצות הברית של אמריקה, ואנו מודים למתווכים מקטאר, מצרים וטורקיה, שעבדו איתנו כדי לגרום לאירוע היסטורי וחסר תקדים זה לקרות."

את דבריו חתם טראמפ במשפט: "אשרי עושי השלום!".

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם פוסט במקביל ממש לנשיא טראמפ בו בישר על שיבת החטופים: "בעזרת השם - מחזירים את כולם".

דובר צה"ל מסר לפנות בוקר: "צה"ל מברך על ההגעה להסכם להחזרת החטופים אשר נחתם הלילה.

"במהלך הערכת מצב שבוצעה הלילה, הרמטכ"ל הנחה את כלל הכוחות, בחזית ובעומק, להערך בהגנה חזקה ולהיות מוכנים לכל תרחיש.

"הערכות הכוחות תתבצע בהתאם להנחיות הדרג המדיני ושלבי ההסכם תוך אחריות ושמירה על ביטחון חיילנו. במקביל, הרמטכ"ל הנחה להערך להובלת המבצע להשבת החטופים הצפוי ברגישות ובמקצועיות.

"צה"ל ימשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל בכל החזיתות".