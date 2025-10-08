טראמפ מקבל את הפתק ( צילום: הבית הלבן )

לפי דיווחים דרמטיים שמתפרסמים בדקות האחרונות, גוברות ההערכות כי השלב הראשון של העסקה עם חמאס הכולל את שחרור החטופים החיים ייחתם כבר הלילה.

01:38: דיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי: חמאס וישראל יחתמו על הסכם הפסקת אש היום בשעה 12:00 בצהריים. 01:35: בכירים ישראליים: ההסכם ייחתם עוד היום, שחרור ראשון של החטופים בראשון או בשבת (12). 01:30: סוכנות הידיעות AFP: ממשל טראמפ מכין את נוסח הנאום שבו נשיא ארה"ב יכריז על ההגעה להסכם בין ישראל לחמאס. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מכריז: יש עסקה לשחרור החטופים וסיום המלחמה ישראל גראדווהל | 01:53 מוקדם יותר, במהלך הערב הביע טראמפ אופטימיות לגבי האפשרות לחתימה קרובה על עסקת חטופים, ואמר כי הצדדים קרובים לעסקה. אלא שזמן קצר לאחר מכן, בהתפתחות דרמטית במיוחד, קיבל הנשיא טראמפ פתק ממזכיר המדינה מרקו רוביו שלחש לו דבר מה באוזנו. הנשיא הגיב "בסדר", והוסיף לנוכחים שהישיבה עומדת להסתיים בגלל שמתרחשים דברים במזרח התיכון. הנשיא אמר לנוכחים: "קיבלתי הרגע פתק משר החוץ רוביו שאנחנו קרובים לעסקה במזרח התיכון - יצטרכו אותי במהרה".

המכתב הדרמטי ( צילום: לפי סעיף 27א )

בכיר ישראלי שתדרך כתבים אמר כי ייתכן שתיחתם עסקה כבר הלילה.

בתוך כך, בערוץ סקיי ניוז הבריטי הצליחו לקרוא את התוכן של המכתב המסתורי שנמסר לנשיא באמצע הישיבה.

בתמונה שפרסמה רשת החדשות נראות מספר שורות כתובות בכתב יד:

"אנחנו צריכים את אישורך לפוסט ב"טרות' כדי שתהיה הראשון להכריז על העסקה".

גם בסוכנות הידיעות AP אישרו כי זה תוכן המכתב שנמסר לטראמפ.

המכתב הקצר מחזק את ההערכה כי ההכרזה אכן יכולה לקרות הערב, בזמן שישראל וחמאס סוגרים את הנקודות האחרונות שבמחלוקת.

הנשיא טראמפ אישר מוקדם יותר באותה ישיבה כי הוא שוקל להגיע למזרח התיכון בסוף השבוע "במוצאי שבת או בראשון".

בתוך כך, גורמים ישראליים נוספים אישרו כי הצדדים "כפסע מחתימה", וכי הדבר אכן יכולה להתרחש עוד במהלך הלילה - כולל הכרזה של הנשיא טראמפ.

יצוין כי גם אם ייחתם הלילה הסכם, ההסכמות נוגעות אך ורק לשלב הראשון הכולל את שחרור החטופים ולהבדיל שחרור המחבלים, כאשר שאר הפרטים הכוללים בין היתר; נסיגה, פירוז הרצועה והיום שאחרי ידונו בנפרד.

בשעה זו נצפה נשיא ארה"ב עושה את דרכו לחדר הסגלגל יחד עם סגנו ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו.

בתוך כך, גורם בבית הלבן אומר לרשת CNN כי הנשיא טראמפ עומד לפרסם פוסט ברשת החברתית שלו.