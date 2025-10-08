חמאס מאשר: יש עסקה | ההודעה המלאה של ארגון הטרור

ארגון הטרור הרצחני חמאס שטבח באכזריות בישראלים בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, פרסם הלילה הודעה רשמית בו אישר את חתימתו על ההסכם שהושג בתיווך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והגדיר אותו כסיום המלחמה בעזה ותחילת נסיגת ישראל מהשטח:

לפי ההודעה, לאחר "משא ומתן אחראי ורציני" בין חמאס ופלגי הטרור הפלסטיניים, הוסכם על הפסקת הלחימה, נסיגת הכוחות הישראליים מהרצועה, כניסת סיוע הומניטרי וחילופי שבויים.

בהודעה נאמר: "תנועת ההתנגדות האסלאמית (חמאס) מודיעה על הגעה להסכם הקובע את סיום המלחמה בעזה, נסיגת הכיבוש ממנה, כניסת סיוע וחילופי שבויים."

חמאס הודה למדינות המתווכות, ובכללן קטאר, מצרים וטורקיה, וכן שיבח את מעורבותו של נשיא ארצות הברית. "אנו מעריכים מאוד את מאמצי אחינו המתווכים בקטאר, מצרים וטורקיה. אנו מעריכים גם את מאמציו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במטרה לעצור לצמיתות את המלחמה ואת נסיגת הכיבוש המלאה מרצועת עזה."

בהמשך קרא ארגון הטרור לקהילה הבינלאומית לפקח על יישום ההסכם ולמנוע מישראל להתחמק מהתחייבויותיה. "אנו קוראים לנשיא טראמפ, למדינות הערבות להסכם ולמפלגות ערביות, אסלאמיות ובינלאומיות שונות לחייב את ממשלת הכיבוש ליישם במלואן את דרישות ההסכם ולא לאפשר לה להתחמק או להתמהמה ביישום מה שסוכם."

בהודעה נמסר גם שבח לתושבי עזה ולתומכי הארגון בגדה ובמזרח ירושלים: "אנו מצדיעים לעמנו הגדול ברצועת עזה, בירושלים ובגדה המערבית, בתוך ומחוץ למולדת, אשר רשמו עמדות של גאווה, גבורה וכבוד חסרי תקדים, והתעמתו עם פרויקטים של הכיבוש הפשיסטי."

"הקרבות עמנו לא יהיו לשווא, ונישאר נאמנים לברית, ולא נטוש את זכויותיו הלאומיות של עמנו עד לחירות, עצמאות והגדרה עצמית", כתב ארגון הטרור הלילה.