גם בעזה חגגו: עשרות צעירים יצאו לחגוג את סיום המלחמה ברצועה

עשרות צעירים פלסטינים יצאו הלילה (בין רביעי לחמישי) לרחובות עזה כדי לחגוג את ההסכם אליו הגיעו ישראל וחמאס, הסכם שייכנס לתוקף ביממה הקרובה ויעצור את הלחימה ברצועה.

בחמאס אישרו הלילה את החתימה על ההסכם ומסרו: "לאחר משא ומתן אחראי ורציני שניהלה התנועה יחד עם פלגים של ההתנגדות הפלסטינית בנוגע להצעתו של הנשיא טראמפ בשארם א-שייח', במטרה להגיע להפסקת מלחמת ההשמדה על עמנו הפלסטיני, ולנסיגת הכיבוש מרצועת עזה.

"תנועת ההתנגדות האסלאמית (חמאס) מודיעה על הגעה להסכם שמטרתו לסיים את המלחמה בעזה, את נסיגת הכיבוש ממנה, כניסת הסיוע, והחלפת האסירים".

בארגון הטרור הוסיפו: "אנו קוראים לנשיא טראמפ ולמדינות המבטחות את ההסכם, ולכל הצדדים הערביים, האסלאמיים והבינלאומיים,

"להכריח את ממשלת הכיבוש למלא את כל התחייבויות ההסכם, ולא לאפשר לה להתחמק או לדחות את יישום מה שהוסכם".