כיכר השבת
צפו בתיעוד

גם בעזה חגגו: עשרות צעירים יצאו לחגוג את סיום המלחמה ברצועה

עשרות צעירים יצאו הלילה לרחובות ברצועת עזה כדי לחגוג את ההסכם אליו הגיעו ישראל וחמאס, הסכם שלמעשה מסיים את המלחמה, שנתיים לאחר שפרצה במתקפת הפתע (חדשות)

החגיגות ברצועת עזה (צילום: ללא קרדיט )

עשרות צעירים פלסטינים יצאו הלילה (בין רביעי לחמישי) לרחובות עזה כדי לחגוג את ההסכם אליו הגיעו ישראל ו, הסכם שייכנס לתוקף ביממה הקרובה ויעצור את הלחימה ברצועה.

בחמאס אישרו הלילה את החתימה על ההסכם ומסרו: "לאחר משא ומתן אחראי ורציני שניהלה התנועה יחד עם פלגים של ההתנגדות הפלסטינית בנוגע להצעתו של הנשיא טראמפ בשארם א-שייח', במטרה להגיע להפסקת מלחמת ההשמדה על עמנו הפלסטיני, ולנסיגת הכיבוש מרצועת .

"תנועת ההתנגדות האסלאמית (חמאס) מודיעה על הגעה להסכם שמטרתו לסיים את המלחמה בעזה, את נסיגת הכיבוש ממנה, כניסת הסיוע, והחלפת האסירים".

בארגון הטרור הוסיפו: "אנו קוראים לנשיא טראמפ ולמדינות המבטחות את ההסכם, ולכל הצדדים הערביים, האסלאמיים והבינלאומיים,

"להכריח את ממשלת הכיבוש למלא את כל התחייבויות ההסכם, ולא לאפשר לה להתחמק או לדחות את יישום מה שהוסכם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר