כיכר השבת
החטופים בדרך הביתה

תיעוד נדיר וחסר תקדים: כך נראה חדר המשא ומתן, רגע אחרי ההסכם

הטלוויזיה המצרית פרסמה תיעוד נדיר וחסר תקדים מחדרי המשא ומתן בשעות הדרמטיות של סגירת ההסכם ההיסטורי | נציגי ישראל בראשות השר דרמר ונציגי חמאס לצד המתווכים • צפו (מדיני)

חדרי המשא ומתן, הלילה (צילום: מתוך התקשורת המצרית)

בתקשורת המצרית פורסם לפנות בוקר (חמישי) תיעוד נדיר וראשון מסוגו של חדרי המשא ומתן בין ישראל לארגון הטרור חמאס, משא ומתן שהוביל לעסקה לשחרור כל ה והפסקת אש ברצועת עזה.

בתיעוד נראים אנשי המשלחת הישראלית ולהבדיל אנשי המשלחת של חמאס, סביב שולחן המשא ומתן, ככל הנראה בחדרים נפרדים.

בין היתר, במשלחת הישראלית נראים השר רון דרמר והאלוף במיל' שי ניצן. כמו כן, נריאם אנשי הנשיא טראמפ בראשות השליח סטיב ויטקוף.

עוד נראים בתיעוד, אנשי משרד החוץ של מצרים וראש ממשלת קטאר א-ת'אני. צפו בתיעוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר