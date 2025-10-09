תיעוד נדיר וחסר תקדים: כך נראה חדר המשא ומתן, רגע אחרי ההסכם

חדרי המשא ומתן, הלילה ( צילום: מתוך התקשורת המצרית )

בתקשורת המצרית פורסם לפנות בוקר (חמישי) תיעוד נדיר וראשון מסוגו של חדרי המשא ומתן בין ישראל לארגון הטרור חמאס, משא ומתן שהוביל לעסקה לשחרור כל החטופים והפסקת אש ברצועת עזה.