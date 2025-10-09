תיעוד נדיר וחסר תקדים: כך נראה חדר המשא ומתן, רגע אחרי ההסכם

חדרי המשא ומתן, הלילה (צילום: מתוך התקשורת המצרית)
בתקשורת המצרית פורסם לפנות בוקר (חמישי) תיעוד נדיר וראשון מסוגו של חדרי המשא ומתן בין ישראל לארגון הטרור חמאס, משא ומתן שהוביל לעסקה לשחרור כל החטופים והפסקת אש ברצועת עזה.
בתיעוד נראים אנשי המשלחת הישראלית ולהבדיל אנשי המשלחת של חמאס, סביב שולחן המשא ומתן, ככל הנראה בחדרים נפרדים.
בין היתר, במשלחת הישראלית נראים השר רון דרמר והאלוף במיל' שי ניצן. כמו כן, נריאם אנשי הנשיא טראמפ בראשות השליח סטיב ויטקוף.
עוד נראים בתיעוד, אנשי משרד החוץ של מצרים וראש ממשלת קטאר א-ת'אני. צפו בתיעוד.
0 תגובות