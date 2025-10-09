כך ייקלטו החטופים: התוכנית המלאה לשיקום השבים מעזה

צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי בהמשך להנחיות הדרג המדיני ובהתאם להערכת המצב, צה"ל החל בהיערכות מבצעית לקראת מימוש ההסכם ובתוך כך מבצע הכנות ונוהל קרב למעבר לקווי היערכות מותאמים בזמן הקרוב.

צה"ל ממשיך להיות פרוס במרחב ולהיערך לכל התפתחות מבצעית.

בתוך כך, לאחר החתימה על ההסכם, במסגרתו צפויים החטופים להשתחרר בין שבת ליום שני הקרוב, משרד הרווחה והביטחון החברתי הודיע הבוקר (ה’) כי השלים את ההיערכות לקליטתם של השבים משבי חמאס – שנתיים לאחר חטיפתם.

במשרד מציינים כי להבדיל מהשבים בעסקאות קודמות, מדובר בקבוצה של גברים צעירים – חלקם אבות לילדים קטנים – שמצבם הפיזי והנפשי צפוי להיות מורכב יותר. בהתאם לכך, גובש מתווה קליטה מקיף, הנשען הן על ניסיון ישראלי שנצבר בעסקאות שחרור קודמות והן על ידע בינלאומי ממקרים דומים.

כבר בתחילת המלחמה מינה משרד הרווחה עובדת סוציאלית מתכללת לכל אחד מהחטופים ובני משפחותיהם. העובדות, רובן מהרשויות המקומיות בהן מתגוררים השבים, ליוו את המשפחות לאורך כל תקופת ההמתנה, למדו את סיפורן האישי של המשפחות ואת נסיבות החטיפה, והכינו תוכניות ליווי פרטניות.