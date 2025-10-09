כל כלי התקשורת בעולם מתעסקים בשעה זו (חמישי) בעסקת החטופים הגדולה אותה הוביל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כאשר מרבית כלי התקשורת בעולם מתנערים מראש הממשלה נתניהו ומחלקו בעסקה.

ב-BBC הבריטי שלא ממש אוהד את ישראל, דווח הבוקר בכותרת הראשית: "טראמפ אומר כי ישראל וחמאס הסכימו לשלב הראשון של עסקת שלום בעזה, דבר שיגרום להפסקת אש".

בגארדיאן אף הוא בריטי, נכתב: "'השלב הראשון' בעסקה הפסקת האש לסיום המלחמה בעזה הוסכם בין ישראל לבין חמאס".

ב-CNNהאמריקני נכתב בכותרת הראשית: "ישראל וחמאס הסכימו לשלב הראשון של תוכנית להפסקת האש בעזה".

בוול-סטריט ג'ורנל נכתב הלילה בכותרת הראשית באתר האינטרנט: "ישראל וחמאס הסכימו על שחרור חטופים כצעד לעבר שלום".

סוכנות הידיעות AP - אחת הגדולות בעולם, דווח כי זו פריצת הדרך הגדולה שהייתה במהלך השנתיים של המלחמה בין ישראל לחמאס. "יש עוד ספקות בנוגע לחלקים המורכבים יותר של תוכנית טראמפ", נכתב: "שתי הבעיות המרכזיות הן מי ישלוט בעזה ביום שאחרי ואיך חמאס יתפרק מנשקו, אך הצדדים קרובים להסכמות".

בניו יורק טיימס שלא ממש אוהד יהודים ולא את ראש הממשלה נתניהו, ניתנה כותרת עוקצנית: "נתניהו היה בהיי פוליטי, הנשיא טראמפ ריסן אותו".

"אל פאיס" הספרדי בחר לצטט דווקא את הלחץ שהנשיא טראמפ הפעיל על נתניהו כדי שיקבל את העסקה וצנזר את החלק של חמאס.

ה"בילד" הגרמני - שדווקא אוהד את ישראל, ציטט את הדיווח על סגירת העסקה ושם תמונה מכיכר החטופים של עינב צנגאוקר שמחה וחוגגת: "זה הרגע שנוגע במיליוני לבבות".

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בירך והזכיר את נתניהו: "אנו מברכים על ההסכם לגבי השלב הראשון בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ. הדבר גם משקף את הנהגתו החזקה של רה”מ נתניהו. אנו מקווים כי שחרור החטופים והגברת הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה תביא להם מזור ותסלול את הדרך לשלום מתמשך".

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר: "זהו רגע של אנחת רווחה עצומה שתורגש בכל רחבי העולם, אך במיוחד עבור החטופים, בני משפחותיהם, והאוכלוסייה האזרחית בעזה. ההסכם הזה עתה צריך להיות מיושם ללא דיחוי, ולהיות מלווה בהסרה מיידית של כלל המגבלות על סיוע הומניטרי מציל חיים בעזה. אני קורא לכלל הצדדים לעמוד בהתחייבויותיהם, לסיים את המלחמה ולבנות הייסודות לסיום צודק ומתמשך לסכסוך הזה".

מנהיג הימין בהולנד, חירט ווילדרס כתב: "חדשות נהדרות שישנו הסכם על השלב הראשון של הפסקת-האש וכי החטופים ישוחררו במהרה. כולם יוצאים מורווחים משלום."

נשיא צרפת מקרון כתב: "העסקה היא תקווה גדולה לחטופים ולמשפחותיהם, לפלסטינים בעזה ולכל האזור. אני מברך על ההסכם שהושג בן לילה לשחרור החטופים ולהפסקת האש בעזה, ואני משבח את מאמציו של הנשיא דונלד טראמפ, כמו גם את המתווכים הקטארים, המצרים והטורקים שסייעו להגשמתו. אני קורא לכל הצדדים לעמוד בקפדנות בתנאיו. הסכם זה חייב לסמן את סוף המלחמה ואת תחילתו של פתרון פוליטי המבוסס על פתרון שתי המדינות. צרפת מוכנה לתרום למטרה זו. נדון בו היום אחר הצהריים בפריז עם שותפינו הבינלאומיים".