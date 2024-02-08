עסקת החטופים שהולכת להיחתם ולהוביל לשחרורם של 20 חטופים חיים נמצאת בראש סדר היום בתקשורת העולמית; רה"מ נתניהו כמעט ולא מוזכר וכל הכתרים נקשרים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכמובן מצפה בעקבות כך לקבל ביום שישי הקרוב את פרס נובל לשלום | כך הגיבו הנשיאים (חדשות, אקטואלי)
6 שנים אחרי שהשיקה גוגל את הדפדפן שנחשב בעיני רבים לדפדפן הטוב ביותר, שחררה היום (רביעי) גוגל את הגרסה היציבה הראשונה שתומכת גם במעבדי 64 ביט, מה שמאיץ את הביצועים בכ-25%. בנוסף, שיפור משמעותי ניכר בתצוגה במערכות ההפעלה מבית ווינדוס בעקבות הוספת תמיכה ב-DirectWrite. למה חלק מהכותרות עוותו? (חדשות טכנולוגיה)
יו"ר 'יש עתיד' מתחייב בהודעה ששלח לבוחריו כי תוך 3 שנים, 70% מהחרדים יגוייסו לצה"ל: "מסקנות הוועדה לשיוויון בנטל הן נצחון פוליטי אדיר של 'יש עתיד' ושל מדינת ישראל". בנוסף, כבוגר התקשורת, לפיד מביע התרשמות ורואה הוכחה לנצחונו מ...כותרות בעיתונים (חדשות, פוליטי)