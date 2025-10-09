בתקווה שאכן יעבור בשלום, העסקה תחתם ו-20 החטופים החיים יחזרו הביתה בעזרת השם, במשרדי הממשלה השונים נערכים לקליטתם.

במשרד הבריאות עדכנו הבוקר (חמישי) כי בשל כך שהחטופים הורעבו על ידי מחבלי חמאס זמן רב, הם נערכים לקליטתם עם אמצעי ניטור ויחידות טיפול נמרץ.

מכיוון שעולה חשש להאבסת יתר של החטופים, משרד הבריאות העביר פרוטקול הזנה לחמאס, בכדי שלא יאכילו את החטופים בימים האחרונים יותר מדי.

על פי משרד הבריאות - אלו בתי החולים שיקלטו את החטופים:איכילוב, בילנסון ושיבא. סורוקה וברזילי.

משרד הרווחה השלים אף הוא את ההיערכות לקליטת החטופים שצפויים לחזור משבי החמאס אחרי שנתיים.

בהתאם לכך מתווה הקליטה שגובש מוכוון טראומה, נשען על ניסיון מקצועי מצטבר, על הידע שנרכש מחטופים ששבו עד כה ועל תובנות בינלאומיות ממקרים דומים בעולם

עובדות סוציאליות מהשלטון המקומי ערוכות לקליטתם של השבים משבי חמאס ונמצאות בקשר עם המשפחות. לכל משפחה הוצמד עו"ס מלווה

לחטופים שישובו מחכה מעטפת טיפולית וחומרית שכוללת בין היתר סל לסיוע חומרי בסיסי ראשוני. משרד הרווחה מעמיד לרשות בני משפחות החטופים שיהיו מעוניינים בכך סיוע בהכנה והערכות לקראת חזרת יקיריהן, לרבות התייחסות להיבטים הרגשיים, הנפשיים והפיזיים השונים שבהם יכולים השבים להימצא, עם המלצות.

סמנכ"לית שירותים חברתיים במשרד הרווחה והביטחון החברתי, אתי קיסוס, המתכללת את הטיפול בשבים: "אנו מצפים לחזרתם של החטופים ומחויבים להעמיד לרשותם כל סיוע שיידרש. במסגרת היערכות משרד הרווחה לחזרתם, הוכשרו העובדים הסוציאליים וגורמי המקצוע הרלוונטיים לקליטתם של השבים ואנו ערוכים לכל תרחיש. מתווה הקליטה נכתב על בסיס המידע והניסיון שנרכשו עם חזרתם של חטופים משבי חמאס בעסקאות הקודמות ומעט מתוך ידע הקיים בעולם במצבים דומים. שמנו דגש על מאפייני פגיעה אפשריים, והתייחסנו גם למשפחה ולדמויות משמעותיות בחייהם מתוך הבנה שהם מהווים עוגן מרכזי בהליך השיקום".

בימים האחרונים השלים המשרד את ההכנות לקליטתם של השבים בשיתוף המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ומינהלת החטופים. גורמי המקצוע התאימו את פרוטוקול הקליטה והשיקום לעובדה שמדובר בשבים שחוזרים לאחר שנתיים תקופה ארוכה שעלולות להיות לה השלכות על מצבם הפיזי והנפשי ולכך שחלק מהחטופים הם אבות לילדים קטנים.

משרד הרווחה מינה עובדת סוציאלית מתכללת לכל אחד מהחטופים ובני משפחותיהם כבר בתחילת המלחמה. העובדות, רובן מהרשויות המקומיות שבהן גרים השבים, נמצאות בקשר עם המשפחות, למדו את הסיפור האישי של החטופים ומשפחותיהם מלפני ה-7 באוקטובר, את נסיבות החטיפה ומצבם של בני משפחה אחרים כדי להיות ערוכות עם סיוע מותאם אישית.

משרד הרווחה גיבש מעטפת טיפולית לכל אחד מהשבים והשבות שתלווה אותם מעתה וכוללת בין היתר סל לסיוע חומרי בסיסי ראשוני, עו"סית שתוצמד לכל אחד מהשבים ואחות מתאמת טיפול בקהילה מקופת החולים שתקשר לכל מערכות הבריאות הרלוונטיות. הליווי המקצועי אינו מוגבל בזמן וצפוי להימשך ככל שיש צורך וככל שהשב ובני משפחתו יהיו מעוניינים בכך.

תהליך הקליטה אמור להתפרש על פני חמישה שלבים: הכנה המקדימה טרם הקליטה, 24 השעות הראשונות, תקופת השהות בבית החולים, שלב מעבר שנמשך עד חודש ימים, וליווי ארוך טווח.

במסגרת ההכנות הונחו העו״סיות לקיים מפגשי הכנה והדרכה פרטניים למשפחות החטופים לקראת חזרת יקיריהן על מנת לסייע להם להיערך לבאות ולפעול ברגישות הנדרשת כלפי השבים. ההדרכה כוללת גם התייחסות למצבי פגיעה רגשיים, פיזיים ונפשיים שונים שבהם עלולים השבים להימצא.

מועצת שער הנגב נערכת להשבת החטופים: "ברגעים מרגשים אלה, עם קבלת ההודעות על שחרורם הצפוי של החטופים, ובהם שלושת החטופים משער הנגב, גלי וזיו ברמן ועמרי מירן, במועצה האזורית שער הנגב עוקבים בדריכות, בתקווה ובתפילה לשובם הביתה בשלום".

ראש המועצה אורי אפשטין ציין כי מדובר ברגע טעון ומורכב, המשלב שמחה עצומה לצד אחריות רבה: "זה רגע מרגש שכולנו חיכינו לו מעל שנתיים, מחכים כבר לחבק אותם ולהגיד להם כמה התגעגענו אליהם". אמר. "יחד עם ההתרגשות, אנו נערכים במלוא האחריות לליווי רגשי, קהילתי ומקצועי של יקירינו ושל משפחותיהם והקהילות, מתוך מחויבות מלאה והבנת גודל השעה''.

על אף שטרם ברור מה מצבם של החטופים, במועצה ערוכים לתרחישים השונים כאשר במהלך הימים האחרונים נערכו מפגשי היערכות פנימיים בהשתתפות גורמי רווחה, בריאות, חינוך, ביטחון וקהילה, מתוך מטרה להבטיח תמיכה רציפה לכל משפחה ולכל תושב. צוותים מקצועיים יעמדו לצד המשפחות מהרגע הראשון, ויספקו מענה רגשי ולוגיסטי מותאם לצרכים העולים מהשטח.

"מדובר ברגע שמגלם את מהות שער הנגב – קהילה מלוכדת, חמה ותומכת" נמסר מראש המועצה. "אנחנו לא עוצמים עין עד שכל החטופים יחזרו הביתה. לא הפסקנו להאמין, חיכינו לרגע הזה ולא נעצור עד שכולם יהיו בבית. שער הנגב מתכוננת לרגע שבו תוכל סוף־סוף לומר לשלושת החברים שחסרים לנו כל כך – ברוכים השבים הביתה''.

עופר גיתאי, מנהל קהילת בארי: "אנחנו בהתרגשות עצומה, וגם בדריכות שלא תרפה עד שנראה כי החטוף האחרון יושב לישראל - לקבורה ראויה".

לדבריו: "ליבנו עם משפחות החטופים שנרצחו בשבי, ובעיקר עם חברינו וחברותינו ממשפחות שרעבי, גת, ברוך וסבירסקי. ליבנו עם משפחות החטופים החללים, ומחכים איתן לסגירת מעגל האימים עם הבאה לקבורה של מני גודארד, דרור אור, סהר ברוך ויוסי שרעבי ז"ל. עצם האפשרות להתאבל יחד, באדמתנו, מנחמת ומעניקה פתח לצעד ראשון בדרך הארוכה לשיקום אחרי שנתיים קשות מנשוא".

עוד הוא כתב: "בני משפחות החטופים החללים של קיבוץ בארי שבו והזכירו כמה השבתם של יקיריהם לישראל היא תנאי הכרחי לשיקום, כל עוד החטופים החיים חוזרים לפני, כל עוד לא מסכנים חיילים עבור חילוצם. אנחנו מקווים שכבר הבוקר יש למשפחות החללים מעט נחמה ואף חיוך של הקלה למשמע הבשורות".

הודעת מועצה אזורית אשכול: "בהתרגשות ותקווה גדולה התבשרנו הבוקר על חתימת הסכם לשחרור החטופים. אנו מלאי ציפייה למימוש ההסכם בזמן הקרוב ונערכים לכך בכל מערכות המועצה. כחלק מההסכם, הפסקת אש צפויה להיכנס לתוקפה היום (חמישי) בשעה 12:00. אין שינוי בהנחיות ההתגוננות".

עוד נכתב: "יחד עם זאת, מתוך משנה זהירות ולתחושת ביטחון, אנו ממליצים לשמור על עירנות ובמקרה של התרעה יש לפעול לפי ההנחיות. אנו נמצאים בקשר שוטף עם גורמי הביטחון, המדינה ומנהלת החטופים, ונמשיך לעדכן בהתפתחויות סביב מימוש ההסכם. אנו מחזקים ומחבקים את משפחות החטופים בשעות מטלטלות ומורטות עצבים אלה ונמשיך להיות לצידם ולמענם כל הדרך עד לשובם של יקיריהם הביתה ובמהלך מסע השיקום שיבוא אחריו".