רוב ההיערכות לקליטת החטופים המשוחררים במחנה רעים - הושלמו

המראות המרגשים יחזרו על עצמם בקרוב? ברקע שיחות המשט ומתן במצרים, בישראל נערכים לשחרור חטופים חיים וחללים כבר בקרוב, יתכן אפילו בימים הקרובים.

צה"ל כבר השלים במחנה רעים באוגדת עזה, סמוך לגבול הרצועה, את רוב ההכנות לשחרור החטופים. כך דווח היום (ראשון) ב'וואלה'.

מדובר במחנה שאליו הובאו רוב החטופים שיצאו עד עתה מהשבי, בסבבי העסקאות הקודמות לאורך המלחמה.

לפי הדיווח, ההכנות שבוצעו במתחם כללו את סידור המבנים, הבאת ציוד אישי, תשתיות היגיינה, וכן רענון פקודות ונהלים והכנה לסגלי הקליטה.

עוד דווח כי גם משרד הרווחה השלים את היערכותו לקראת קליטת החטופים. לכל חטוף ובני משפחתו הוצמדה עובדת סוציאלית מלווה, האחראית לדאוג לכל צורכיהם הרגשיים, הטיפוליים והחומריים.

במקביל, כפי שדווח ב'כיכר השבת', בשעות אלו מתנהל באינטנסיביות המשא ומתן בחדרים הסגורים בשארם א-שייח, כאשר במקביל מתקבלים כל העת תדרוכים, דיווחים והדלפות על מצב השיחות בין ישראל לחמאס.

המכנה המשותף בין כלל הדיווחים - הן מפי חמאס והן מפי גורמים ישראליים, הוא האופטימיות שמשדרים אותם גורמים לקראת אפשרות ממשית לחתימה קרובה.

הדיווח המשמעותי ביותר כנראה שהתקבל בשעות האחרונות הוא מפי גורם ישראלי שאמר לרשת 'אל-ערבייה': "אנו מתקרבים בזהירות להשלמת השלב הראשון".

כתבים בישראל מעידים כי ישנה אופטימיות גוברת מכל הגורמים המעורבים להסכמות על שחרור כל החטופים, בעזרת השם ובישועתו.

אם אכן זו כוונתו של אותו "גורם ישראלי", "השלב הראשון" של העסקה הוא למעשה שחרור החטופים, כאשר חמאס הביע בעבר נכונות לשחרר את כולם - החיים והחללים, אלא שקבע לכך תנאים.

יועץ ישראלי ששוחח עם פוליטיקו טען שטראמפ הצליח ללחוץ על נתניהו מספיק כדי להביא לחתימה קרובה. "אנחנו קרובים מתמיד להסכם כי טראמפ החליט לא להותיר לראש הממשלה נתניהו מרחב תמרון".

גם מנכ"ל הג'יהאד האיסלאמי זיאד נחלה אמר שייתכן להשלים את שלב שחרור החטופים כבר בימים הקרובים. "ההתנגדות הביעה נכונות לנהל משא ומתן על בסיס סעיפים שאפשר להתייחס אליהם באופן חיובי, והסעיף הראשון הוא חילופי שבויים - סעיף שאפשר להשלים בימים הקרובים".