"תחזרי לעיראק, תחטפי שוב": צ'ורקוב חושפת איומים בעקבות דבריה

אחרי שהביעה הזדהות עם מה שעובר על תושבי עזה ברקע המלחמה, שיתפה היום (רביעי) אליזבט צ'ורקוב, הישראלית שנחטפה לעיראק ושוחררה לאחרונה - צילומי מסך מהודעות שקיבלה.

מדובר בתגובות בעברית לציוץ ההזדהות שלה עם עזה. באחת התגובות נכתב "חבל שהחזירו אותך", בתגובה אחרת נכתב: "תחזרי ולא רצויה פה" - ושלל תגובות ברוח דומה.

היא כתבה: "הנה קטעים מהודעות ותגובות של ישראלים התומכים במלחמה בעזה; מלאים בעלבונות, האשמות בבגידה ואיחולים שאחטף שוב. הכל בגלל הפוסט האחרון שלי ב-X, שהביע אהדה לעם בעזה".

היא הוסיפה: "במשך שנים התרגלתי להערות כאלה ואף גרועות מאלה, בשל תמיכתי בזכויות אדם לכולם. במהלך השבי שלי, רוב הסיקור התקשורתי בישראל עליי היה מלא בשמחה על חטיפתי, "אוהבת ערבים", על ידי ערבים.

"לרוע המזל, המענים שלי, החלאות, לא ידעו שום שפה מלבד ערבית, והם סירבו לבקשתי לחפש את שמי בגוגל ולאשר שזה לא הגיוני שאהיה מרגלת".

אתמול לציון שנתיים, בתאריך הלוזעי, 7 לאוקטובר, לפרוץ המלחמה, כתבה צ'ורקוב ברשת X: "בדיוק ביום הזה לפני שנתיים הייתי כלואה בכלא השני שלי, במחנה של “אל-חשד א-שעבי”. הסוהרים מה“כתאאיב” הגבירו את הווליום בטלוויזיה שלהם, כדי שאשמע מעבר לחומות את החדשות על אירועי 7 באוקטובר.

"מהחדשות שהצלחתי לגנוב באוזני מערוצים תומכי הציר האיראני, נדמה היה שהמבצע כוון רק נגד יעדים צבאיים - כי הקריינים השתמשו במילה “שבויים” (ולא “בני ערובה”) ודיברו הרבה על “חיילים”. הסוהרים שמחו מאוד על המבצע, אבל אפילו מתוך המידע המעוות שהגיע אליי הבנתי שאסון נורא עומד להתרחש בעזה ובקרב תושביה - גם אם לא יכולתי לדמיין עד כמה חמורות וגועלות תהיינה ההפרות.

"בריאיון שפורסם לאחרונה עם אשתו של רמטכ"ל ישראל באותה תקופה, היא סיפרה שב-7.10 הוא עזב את ביתם ואמר: “עזה תיהרס”. אלוקים, הביאי ישועה לתושבי עזה ולבני הערובה הרעבים, הפצועים והמותשים. כולם משלמים מחירים כבדים על החלטות של מנהיגים שדואגים להישרדותם הפוליטית ולא לגורלם של בני האדם".