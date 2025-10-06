סערה בעקבות נאום שנשא ראש עיריית עראבה, אחמד נסאר, במהלך טקס לציון 25 שנים למאורעות אוקטובר 2000, שבו כינה את מדינת ישראל "אויב שפל וברברי" וקרא להמשך "המאבק הפלסטיני". הנאום, שנישא מעל קברו של אחד ההרוגים מאותם אירועים בסחנין, תועד ופורסם אמש בחדשות 14.

נסאר אמר בין היתר: "אנחנו היום כעם מפוזר וקטוע, הסובל מצרות צרורות – בין אם מדובר בעזה או בפנים (תוך ישראל) – כי הבנו בדיוק כמה האויב שלנו שפל, כמה האויב שלנו ברברי. אני חושב שצריכה להיות הבנה ברורה של השלב, והדגשה על כך שאנחנו ממשיכים באותה דרך מאבק ושמירה על ההישארות והנוכחות שלנו כאן, אפילו אם הדברים נרגעו פה או שם".

דבריו של נסאר נאמרו לעיני קהל שכלל פעילים מהמגזר הערבי וראשי רשויות נוספים, בהם גם ראש עיריית סחנין. הרקע לאירוע – ציון "מאורעות אוקטובר" (שבמגזר מכונים "אינתיפאדת אל-אקצא") – שבמהלכם נהרגו 13 אזרחים ערבים בעימותים עם המשטרה בשנת 2000.

בתגובה, מנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן שיגר מכתב מחאה חריף לראש עיריית עראבה, מר אחמד נסאר, בעקבות הדברים החמורים שנשא באירוע בהם כינה את מדינת ישראל כ“אויב” והתבטא באופן הפוגע בריבונותה ובערכיה.

במכתבו כתב אוזן כי מדובר ב״אמירות מסיתות ומבזות, שאינן הולמות נבחר ציבור הפועל מתוקף חוקי מדינת ישראל ותחת סמלי שלטונה״, והוסיף כי הדברים מקבלים משנה תוקף בעת שמדינת ישראל נלחמת על קיומה אל מול אויביה ומציינת שנתיים לטבח האכזרי והנורא שבוצע על ידי הגרועים שבאויביה.

"לא יעלה על הדעת שראש רשות במדינת ישראל יתבטא כך כלפי המדינה שמכוחה הוא פועל. מדובר באמירה חמורה הפוגעת באמון הציבור וביסודות השלטון המקומי. בכוונתי לבחון את כלל פעילות משרד הפנים מול עיריית עראבה בראשותך ולהמליץ לשר הפנים על בחינת עיכוב ועצירת התקציבים והתמיכות הניתנות על ידי משרד הפנים ומדינת ישראל".