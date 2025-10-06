לפי התאריך הלועזי, מחר יציינו שנתיים למתקפה האכזרית של ארגון הטרור חמאס על יישובי עוטף עזה – והחטוף לשעבר טל שהם, שנחטף עם משפחתו מקיבוץ בארי והוחזק בשבי חמאס במשך 505 ימים, חושף את מה שעבר עליו ואת תחושת ההתפכחות מהרעיון של שלום.

"ראיתי מקרוב עד כמה עמוקה השנאה. אחרי שחייתי איתם כל כך הרבה זמן, הבנתי שאין שום בסיס לדו קיום – לפחות לא בדור שלנו", אמר שהם בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס.

שהם נחטף ב־7 באוקטובר 2023 יחד עם אשתו עדי, שני ילדיהם ושלושה מקרובי משפחתה. במהלך הפשיטה על בארי נרצח חמיו, אבשלום. המשפחה כולה נגררה לרצועת עזה. האם והילדים שוחררו כבר בעסקה הראשונה עם חמאס, ואילו טל נשאר בשבי עד פברואר 2025.

בראיון לסוכנות הידיעות 'רויטרס', הוא משחזר את השבי ומספר כי תנאי הכליאה היו מחרידים: “היינו קבורים חיים, עשרים או שלושים מטרים מתחת לאדמה, בחדר צר עם קירות בטון, מזרנים על רצפת חול, בלי אוויר, בלי אור, עם חור אחד ששימש כשירותים. אפילו חיות לא מוחזקות כך. זו לא הייתה רק השפלה – זו הייתה שלילה מוחלטת של האנושיות".

הוא מתאר גם עינויים פיזיים ונפשיים: “הם נהגו להכות אותנו, לצחוק עלינו, ולהכריח אותנו לבחור מי מבין הארבעה ימות. זה היה משחק בעיניהם, אבל לנו זו הייתה סיוט יומיומי".

עם הזמן, הם הועברו למנהרה עמוקה יותר יחד עם חטופים נוספים, בהם גיא גילבוע דלל ואביתר דוד. “חשבנו שנישאר שם לנצח”, אמר. “זה היה קבר מתחת לאדמה".

כששוחרר, גילה שהם כי אשתו וילדיו בחיים, אך מצבו הנפשי נותר קשה. “הם לקחו ממך הכול – את הזמן, את האמונה, את התחושה שאתה אדם. כשחזרתי הביתה הבנתי שראיתי את הרוע עצמו, בלי מסכות".

הוא מדבר בכאב על מי שעדיין מוחזקים בשבי: “אני מפחד מאוד על חייהם. לפי ההערכות יש עוד כ־20 חטופים חיים בעזה. אחרי מה שראיתי – אני לא יודע כמה זמן הם עוד יחזיקו מעמד".

“השלום נראה היום כמו חלום רחוק", מסכם שהם. “העולם רוצה להאמין שאפשר לדבר, אבל אחרי שאתה רואה איך הם חיים, איך הם שונאים, איך הם מחנכים את ילדיהם לשנוא - אתה מבין שאין על מה לדבר. לא עכשיו, ואולי לא בכלל".