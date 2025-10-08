דוברות עיריית אשקלון מסרה לפני זמן קצר (רביעי) על סגירת חופי הרחצה בעיר בעקבות כריש שנצפה בים ע״י שירותי ההצלה.

מהעירייה נמסר: "תושבים ומבקרים בחופים מתבקשים להישמע להוראות המצילים, לצאת מהמים ולעקוב אחר ההנחיות. עדכונים נוספים בהתאם לצורך".

לפני מספר ימים, כריש לווייתן נצפה בחוף י"א באשדוד. סנפיר הגב שלו, שעלה מפני המים, עורר לא מעט בהלה בחוף, שפונה מיד ממתרחצים לצורך ביצוע סריקות ובירור.

צוות אגף החופים של עיריית אשדוד הוציא מיד אל הפועל "נוהל כריש": חוף הרחצה נסגר ובמקום הוצבו שלטי אזהרה.

במקביל הוקם חמ"ל יחד עם ד"ר אביעד שיינין, ראש תחום טורפי־על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים של בי"ס למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה, לצורך העברת מידע והתייעצות לגבי סוג הכריש.

ד"ר שיינין, שבחן את הסרטונים שהעבירו אליו אנשי אגף החופים, קבע: "מדובר בתצפית ראשונה מסוגה של כריש לווייתן בחופי הים התיכון של ישראל, ובפעם השלישית המתועדת בים התיכון כולו. התיעוד המאומת הראשון היה בטורקיה, בשנת 2021, ואילו השני בדצמבר 2022 - של כריש לווייתן שנמצא ברשת דייגי טונה ליד סאוטה שבצפון אפריקה".

לפני מספר חודשים, הצוללן ברק צח ז"ל, בן 47 מפתח תקווה ואב לארבעה ילדים, הותקף על ידי כריש ונהרג בחוף בחדרה.

חיים אוטמזגין, מפקד היחידות המיוחדות של זק״א תיאר: "מרגע קבלת הדיווח יצאנו לשטח עם כוחות גדולים של משטרת ישראל, יחידת השיטור הימי, יחידת להבה של כבאות והצלה, מתנדבי יחידות החילוץ וכוחות נוספים. זהו אירוע חריג ומורכב מאוד, שהצריך מאמצים עצומים, תיאום הדוק ומקצועיות גבוהה מצד כלל הגורמים בשטח", אמר הגורם בזק"א.

"מתנדבי יחידת הצוללנים של זק״א פעלו בזירה בסריקות תת-ימיות אינטנסיביות, באמצעות סונאר ימי מתקדם, מתוך שליחות עמוקה לטיפול בכבוד המת. מדובר בצוות מיומן, בעל הכשרה מקצועית גבוהה וניסיון רב באירועי חילוץ ואיתור במים", הוסיף אוטמזגין.