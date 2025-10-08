כיכר השבת
שר הביטחון בעזה: "יש סיכוי לסיים כעת את המלחמה בניצחון" | צפו

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בשכונת א-סברה בעזה, נפגש עם מפקדי צה"ל ולוחמים בשטח - וגם בירך על ארבעת המינים: "ההחלטה לכבוש את העיר עזה והתמרון העוצמתי מביאים לסיכוי לסיים כעת את המלחמה בניצחון" (מלחמה)

כ"ץ בעזה (צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון)

בעיצומם של המגעים ושיחות המשא ומתן במצרים, שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) את מפקדי ולוחמי צה"ל בשכונת א-סברה בעיר - ובירך על ארבעת המינים במקום.

מלשכת שר הביטחון נמסר כי "שר הביטחון קיבל סקירה מהמפקדים בשטח אודות הלחימה בעיר עזה ושיבח אותם על פעילותם העוצמתית שבזכותה נוצרו התנאים למו"מ לשחרור כל החטופים והשגת מטרות המלחמה.

"ההחלטה לכבוש את העיר עזה והתמרון העוצמתי מביאים לסיכוי לסיים כעת את המלחמה בניצחון".

(צילום: שירה קינן, משרד הביטחון)

עוד נמסר כי שר הביטחון הנחה את צה"ל להיות ערוך לכל אפשרות והדגיש את חשיבות השמירה על חיילי צה"ל ולהפעלת כל כוח שנדרש להגנה על חיי הלוחמים - ללא כל מגבלה והיסוס.

לצד השר נכחו במקום מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מאו"ג 36, תא"ל מורן עומר, מפקד חטיבת גולני ומפקד חטיבה 7.

