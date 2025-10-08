ברקע המגעים האחרונים, לקראת מה שנראה כמו הכנות סופיות לקיום עסקת חטופים וסיום הלחימה בעזה, במערכת הביטחון מתיחסיים לאיום החות'י שחזר להיות מטרד כבד על מדינת ישראל וטוענים כי אנחנו בדרך למערכה גדולה מול ארגון הטרור בתימן.

על פי המידע שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 12, בשל העלייה החדה בשיגורים מתימן לעבר ישראל, ובשל העובדה כי רק בעשרה ימים האחרונים שוגרו מתימן 6 כטב"מים ו-2 טילים בליסטיים, הלחימה מול ארגון הטרור החות'י - היא רק עניין של זמן.

במהלך דיונים סגורים שנערכו במערכת הביטחון בתקופה האחרונה, הוחלט להפריד בין זירת עזה ותימן, ולא לקשור ביניהם. גורמים ביטחוניים טוענים כי גם אם נגיע למצב בו הלחימה ברצועת עזה תסתים, החות'ים היו מחוץ להסכמים הללו, והוסיפו כי הם היו רוצים לראות את צה"ל יוצא למספר גלי תקיפות קשות בלב תימן.

גורם במערכת הביטחון צוטט: "אי אפשר לקשור בין המגעים לעסקה לבין החות'ים", כאשר לדבריו: "גם אם נסיים את המלחמה בעזה - המערכה עם החות'ים לא נגמרה. הם ישלמו מחיר כבד על מה שעשו בשנתיים האחרונות. מערכה גדולה בחזית הזו היא לא שאלה של אם, אלא של מתי".