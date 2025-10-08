כיכר השבת
רגע לפני סיום הלחימה בעזה?

במערכת הביטחון טוענים: המערכה הבאה מול החות'ים "היא רק עניין של זמן"

רגע לפני עסקת חטופים וסיום הלחימה בעזה, במערכת הביטחון טוענים כי בשל העלייה בשיגורים מתימן לעבר ישראל - המערכה מול החות'ים היא לא עניין של אם, אלא מתי  | "הם ישלמו מחיר כבד על מה שעשו בשנתיים האחרונות" (צבא)

שדה התעופה צנעא, אחרי התקיפה הישראלית | ארכיון (צילום: מסך)

ברקע המגעים האחרונים, לקראת מה שנראה כמו הכנות סופיות לקיום עסקת חטופים וסיום הלחימה ב, במערכת הביטחון מתיחסיים לאיום החות'י שחזר להיות מטרד כבד על מדינת ישראל וטוענים כי אנחנו בדרך למערכה גדולה מול ארגון הטרור ב.

על פי המידע שפורסם הערב (רביעי) בחדשות 12, בשל העלייה החדה בשיגורים מתימן לעבר ישראל, ובשל העובדה כי רק בעשרה ימים האחרונים שוגרו מתימן 6 כטב"מים ו-2 טילים בליסטיים, הלחימה מול ארגון הטרור החות'י - היא רק עניין של זמן.

במהלך דיונים סגורים שנערכו במערכת הביטחון בתקופה האחרונה, הוחלט להפריד בין זירת עזה ותימן, ולא לקשור ביניהם. גורמים ביטחוניים טוענים כי גם אם נגיע למצב בו הלחימה ברצועת עזה תסתים, היו מחוץ להסכמים הללו, והוסיפו כי הם היו רוצים לראות את צה"ל יוצא למספר גלי תקיפות קשות בלב תימן.

גורם במערכת הביטחון צוטט: "אי אפשר לקשור בין המגעים לעסקה לבין החות'ים", כאשר לדבריו: "גם אם נסיים את המלחמה בעזה - המערכה עם החות'ים לא נגמרה. הם ישלמו מחיר כבד על מה שעשו בשנתיים האחרונות. מערכה גדולה בחזית הזו היא לא שאלה של אם, אלא של מתי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר