כיכר השבת
החטוף האחרון מבארי

הליך הזיהוי הושלם | דרור אור הי״ד הוא החלל החטוף שהושב לישראל

לאחר הליך זיהוי מורכב שנמשך כל הלילה הותר לפרסום כי החלל החטוף שהושב אמש לישראל הוא דרור אור הי״ד | בעזה נותרו שני חללים חטופים (צבא)

הושב לישראל. דרור אור הי״ד

משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר (רביעי) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, דרור אור הי״ד, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

בהודעה נאמר: ״ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת אור ושל כל משפחות ה החללים.

״הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את שני חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם״.

בלשכת נתניהו הדגישו: ״ נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרו ברוך״.

בקיבוץ בארי הוסיפו על שעבר על משפחת דרור בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה: “המחבלים שפשטו על הקיבוץ הגיעו לביתם של בני משפחת אור בשכונת הכרם והציתו אותו. דרור ויונת הוציאו את ילדיהם מחלון הממ"ד, ובכך הצילו את חייהם.

״בני הזוג התפצלו וניסו לברוח, אך שניהם נרצחו, ודרור נחטף לעזה. נעם ועלמה, שהיו אז בני 16 ו-13, נחטפו לעזה וששוחררו לאחר 50 ימים, בדיוק היום לפני שנתיים״.

ממטה משפחות החטופים נמסר: ״משפחות החטופים והשבים מחבקות בשעה זו את משפחת אור אשר יקירה דרור ז״ל הושב היום לישראל לקבורה ראויה.

״לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של דרור ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר