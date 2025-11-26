משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר (רביעי) כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, הודיעו נציגי צה״ל למשפחתו של החטוף החלל, דרור אור הי״ד, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו.

בהודעה נאמר: ״ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת אור ושל כל משפחות החטופים החללים.

״הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את שני חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם״.

בלשכת נתניהו הדגישו: ״ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרו ברוך״.

בקיבוץ בארי הוסיפו על שעבר על משפחת דרור בבוקר מתקפת הפתע בשמחת תורה: “המחבלים שפשטו על הקיבוץ הגיעו לביתם של בני משפחת אור בשכונת הכרם והציתו אותו. דרור ויונת הוציאו את ילדיהם מחלון הממ"ד, ובכך הצילו את חייהם.

״בני הזוג התפצלו וניסו לברוח, אך שניהם נרצחו, ודרור נחטף לעזה. נעם ועלמה, שהיו אז בני 16 ו-13, נחטפו לעזה וששוחררו לאחר 50 ימים, בדיוק היום לפני שנתיים״.

ממטה משפחות החטופים נמסר: ״משפחות החטופים והשבים מחבקות בשעה זו את משפחת אור אשר יקירה דרור ז״ל הושב היום לישראל לקבורה ראויה.

״לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של דרור ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת אחרון החטופים״.