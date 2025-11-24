כיכר השבת
פונה בדחיפות: שר הביטחון לשעבר יואב גלנט לא יכול להתגורר בביתו - וזו הסיבה

הפינוי הדרמטי של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט מביתו - נמשך מעל שנה | מאז, ביתו בעמיקם עומד שומם ומאובטח, והאיום שמנע ממנו לחזור עדיין נחשב מהחמורים ביותר (חדשות)

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

שר הביטחון לשעבר, , נאלץ לעזוב את ביתו במושב עמיקם בעקבות התראה ביטחונית חריגה, זאת לפי מידע שאושר על-ידי גורמי ביטחון.

הפינוי הדחוף מהבית בוצע בהוראת שירות הביטחון הכללי, לאחר שנקבע כי מקום המגורים במושב עמיקם מציב קושי משמעותי בהגנה על גלנט ומהווה סיכון ביטחוני.

עזיבת הבית בוצעה לפני למעלה משנה, בתקופה שבה גלנט עדיין שימש בתפקיד שר הביטחון, ובסמוך לסיום כהונתו. מאז, הוא שוכר בית במקום אחר, בעוד הבית במושב עמיקם נותר סגור ומאובטח.

יצוין כי לא נמסרו פרטים על האיומים שהתקבלו אך הערכת הסיכון שהובילה לפינוי הבית מתוארת כ"משמעותית", והיא עומדת בעינה גם בימים אלו, למרות שגלנט כבר אינו מכהן כשר הביטחון.

לאור האיום הנמשך, כאמור, ההגבלות על שובו של גלנט לבית בעמיקם נשארות בתוקף, לאחר שתוכניות האבטחה שנבחנו לא אפשרו חזרה בטוחה.

