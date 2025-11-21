המכתבים הסודיים שחושפים את קשר השתיקה בין אסד וסינוואר

נשיא סוריה לשעבר בשאר אסד ( צילום: shuterstock )

ב-8 בדצמבר 2024, נפל משטר אסד, לאחר יותר מיובל. אירוע עליו חמאס בירך לא פעם בהצהרות רשמיות לתקשורת. והיום, כמעט שנה אחרי, נחשפים לראשונה מסמכים שמשקפים ומעידים על החשיבות שייחסו בארגון הטרור לשיתוף הפעולה עם הנשיא הסורי שטבח באזרחיו.

המכתבים והפרוטוקולים, אותם מציגים באמ"ן, כוללים מספר שיחות והתכתבויות בין בכירי חמאס - יחיא סינוואר ואיסמעיל הנייה, לבין חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה, וסעיד איזדי, שעמד בראש 'גיס פלסטין' במשמרות המהפכה האיראניות, וחוסל במבצע 'עם כלביא'. כך למשל, במכתב מיולי 22', מבהיר סינוואר להנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס דאז, ששוכן בקטאר, בצורה מפורשת - כי חמאס לא החרים את שלטון אסד באף שלב, ותמיד זכה מצדו ליחס טוב: "מעולם לא החלטנו בפועל להחרים את המשטר הסורי, הנהגת התנועה עזבה את סוריה מתוך צורך באותה התקופה, והם התייחסו אלינו בצורה הטובה ביותר לאורך כל הדרך". לטענת סינוואר, הנתק הפומבי מהמשטר נוצר כתוצאה של "אילוצי זמן ומצב", ולא מתוך הסתייגות אידיאולוגית. בטקסט, הוא גם מבהיר את הצורך האסטרטגי להעמיק מחדש את הקשר עם דמשק. "סוריה היא זירה הכרחית עבורנו כבסיס מקלט ומרחב לבנייה ופריסה, ודרכה נוכל להשתתף בתוכנית ההתנגדות של ציר ירושלים (הציר האיראני)", לשון המכתב.

חודש לאחר מכן, מתקיימת פגישה רשמית בין בכירי חמאס, חיזבאללה ואיזדי, המתמקדת בגיבוש המנגנון לחידוש היחסים בין המשטר לארגון הטרור. בצורה דומה, נבנית גם השיטה להפחית את הביקורת בקרב הציבור הערבי הגלובלי והפלסטיני בפרט, סביב שיתוף הפעולה עם אסד.

על פי פרוטוקול מאותה ישיבה, מתקבלת ההחלטה להזמין לפגישה הראשונה עם הנשיא הסורי דאז, גורמים פלסטינים נוספים - במטרה להפחית את תשומת הלב סביב חמאס, ולהציג את המהלך כצעד נרחב ולא כיוזמת ארגון הטרור בלבד. בנוסף, כך חושף המסמך, נקבע שהפגישות מכאן והלאה לא יסוקרו בתקשורת.

במכתבו מספטמבר 22', מודה הנייה לחסן נסראללה על תיווך הפגישה עם אסד, ומנצל את ההזדמנות להעביר לנשיא בקשה לשחרור אסירים פלסטינים הכלואים בסוריה, במטרה להפחית את הביקורת הציבורית שתופנה לחמאס בעקבות חידוש היחסים. יחד עם זאת, הנייה מדגיש כי מדובר ברצון בלבד, ולא בתנאי להמשך השותפות עם המשטר הסורי.

מאמר נוסף שמבהיר את הלך הרוח בחמאס, והפעם שנכתב בידי שייח' המקורב למנהיגיו, תוקף בחריפות את מדינות ערב שמותחות ביקורת על חידוש היחסים עם אסד ונרמול הדיקטטור. בטקסט, מבהיר השייח' כי ללא קשר פעיל עם הציר האיראני - חמאס יקרוס. "מצפים שחמאס יעמוד נגד איראן בעיראק, נגד בשאר אל-אסד ומשטרו בסוריה, נגד החות'ים… אוסרים על חמאס לכונן כל יחסי ידידות או שיתוך פעולה עם אלו… זוהי ירידה אסטרטגית שאם תתקבל, תסתיים רק עם התמוטטות חמאס", כותב בחריפות.

בעוד שבפומבי, התנער חמאס ממשטר אסד בעקבות מעשי הטבח שביצע באזרחיו, במחשכים הוא פעל במרץ לבסס מחדש את השותפות עמו, כל עוד זה שירת את האינטרס האסטרטגי שלו. חשיפה זו, אומרים באמ"ן, מצביעה על כך שבכירי חמאס חששו באופן ניכר מנפילת המשטר בסוריה, והדגישו את חשיבותו עבור כוחו של הציר האיראני כולו.