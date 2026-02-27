כיכר השבת
המחבלים יצאו ממנהרה ונכנסו למבנה ברפיח - וחוסלו תוך דקות מהאוויר

חוסלו מחבלים נוספים שיצאו מהתשתית התת-קרקעית ברפיח: בתגובה להפרת ההסכם, צה"ל תקף מחבלים מארגון הטרור חמאס | צפו (ביטחוני)

3תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

דובר מפרסם היום (שישי) כי כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדת (143) ממשיכים לפעול במרחב רפיח להשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע וחיסול המחבלים שנותרו במרחב.

אתמול הכוחות זיהו מחבלים חמושים שיצאו מתשתית הטרור התת-קרקעית במזרח רפיח והפרו את הסכם הפסקת האש.

בסגירת מעגל מהירה, הכוחות בשטח בסיוע של חיל האוויר תקפו וחיסלו כמה מהמחבלים.

בתגובה להפרה, צה"ל תקף באופן ממוקד במהלך הלילה ברפיח מחבלים חמושים מ.

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

"צה"ל רואה בחומרה כל הפרה של הסכם הפסקת האש ויפעל מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל", מסר דו"צ.

הוא הוסיף כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

3
החמורים האלו לא מבינים שהם חתמו על שטח השמדה
שינדלר
2
אלה המנהרות שכבר 20 שנה צהל משקר שהורס
ציפה
1
שבת חשובה לפנינו שבת זכור נא עם ישראל שימרו על השבת ואז ניוושע כולנו
בנימין בסן מחדרה

