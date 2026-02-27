( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל מפרסם היום (שישי) כי כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדת עזה (143) ממשיכים לפעול במרחב רפיח להשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע וחיסול המחבלים שנותרו במרחב.

אתמול הכוחות זיהו מחבלים חמושים שיצאו מתשתית הטרור התת-קרקעית במזרח רפיח והפרו את הסכם הפסקת האש. בסגירת מעגל מהירה, הכוחות בשטח בסיוע של חיל האוויר תקפו וחיסלו כמה מהמחבלים. בתגובה להפרה, צה"ל תקף באופן ממוקד במהלך הלילה ברפיח מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס.

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:31

"צה"ל רואה בחומרה כל הפרה של הסכם הפסקת האש ויפעל מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל", מסר דו"צ.

הוא הוסיף כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".