דיווח: אותרו שרידי חטוף חלל שהוחזק בידי הג'יהאד האיסלאמי

הג'יהאד האיסלאמי איתר שרידים של חטוף חלל שהוחזק על ידי ארגון הטרור בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, כך על פי דיווח ערבי שאין לו אישור ממקור אחר | כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק (חדשות)

חמאס בהצגה של 'איתור גופות' (צילום: רשתות פלסטיניות)

ברקע איומי חמאס על סיום הפסקת האש וקריסת ההסכם עם ישראל, ברשת "אל ג'זירה" דווח כעת (שני) כי גופה של חלל חטוף ישראלי אותרה וחולצה בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה. לפי הדיווח, מדובר בחלל שהוחזק על ידי הג'יהאד האיסלאמי. יש לציין כי לדיווח אין אישור בשלב הזה ממקור אחר.

בשבוע שעבר דיווחה הרשת על גופת חלל חטוף שאותרה כביכול במרחב זייתון ומשם הועברה לצלב האדום, אך בהמשך התברר כי לבקשת ישראל הועברה לה ממצא לבדיקה, שלא העלתה דבר.

כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. ב-13 בנובמבר חמאס שחרר את גופתו של מני גודארד הי"ד, ומאז לא נערכו שחרורים נוספים.

ביום חמישי האחרון דווח כי התחדשו החיפושים אחרי חלל חטוף ישראלי, כאשר צוות של הצלב האדום ושל הזרוע הצבאית של חמאס ערכו חיפושים בשכונת זייתון – אך אלו פסקו אחרי יום אחד, ואתמול דווח כי הצלב האדום וחמאס לא יקיימו חיפושים בשטח שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת עזה.

מוקדם יותר נמסר מצה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בח'אן יונס, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. באירוע נוסף במרחב, הכוחות זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן דומה.

לאחר הזיהוי, נמסר מצה"ל כי חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח, תקף את שלושת המחבלים במטרה להסיר את האיום וזוהו פגיעות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

תוכן שאסור לפספס:

5
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
4
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
3
חיילים יקרים הגיעה השעה לשבור את עמוד השדרה של מחבלי חמאס וראשי הטרור בעזה ובלבנון די להבליג די להבלעות עכשיו זה זמן של כתישה מוחלטת לפרק כל עמדת שליטה למחוק כל תשתית לייבש כל מקור כוח להחריב כל מקום שבו הם מרימים ראש
אמיר
2
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע. בשעה זו אנו מתאחדים לתפילה להחזרת החללים החטופים ולהצלחת החיילים הפרקים לאמירה: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב. תפילת רבים פועלת ישועות
עוזיאל
1
מחבלי עזה וראשי טרור בלבנון הלכתם רחוק מדי ישראל כבר לא מתנצלת לא מתבלבלת לא מתקפלת מכאן והלאה שבירה שיטתית של כל מנגנון טרור חיתוך, סגירה פירוק ריסוק נטרול אין שורת תחתונה אחרת.
קובי

