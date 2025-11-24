דיווח: אותרו שרידי חטוף חלל שהוחזק בידי הג'יהאד האיסלאמי

ברקע איומי חמאס על סיום הפסקת האש וקריסת ההסכם עם ישראל, ברשת "אל ג'זירה" דווח כעת (שני) כי גופה של חלל חטוף ישראלי אותרה וחולצה בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה. לפי הדיווח, מדובר בחלל שהוחזק על ידי הג'יהאד האיסלאמי. יש לציין כי לדיווח אין אישור בשלב הזה ממקור אחר.

בשבוע שעבר דיווחה הרשת על גופת חלל חטוף שאותרה כביכול במרחב זייתון ומשם הועברה לצלב האדום, אך בהמשך התברר כי לבקשת ישראל הועברה לה ממצא לבדיקה, שלא העלתה דבר.

כזכור, גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. ב-13 בנובמבר חמאס שחרר את גופתו של מני גודארד הי"ד, ומאז לא נערכו שחרורים נוספים.

ביום חמישי האחרון דווח כי התחדשו החיפושים אחרי חלל חטוף ישראלי, כאשר צוות של הצלב האדום ושל הזרוע הצבאית של חמאס ערכו חיפושים בשכונת זייתון – אך אלו פסקו אחרי יום אחד, ואתמול דווח כי הצלב האדום וחמאס לא יקיימו חיפושים בשטח שנמצא בשליטת צה"ל ברצועת עזה.

מוקדם יותר נמסר מצה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בח'אן יונס, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. באירוע נוסף במרחב, הכוחות זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות באופן דומה.

לאחר הזיהוי, נמסר מצה"ל כי חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח, תקף את שלושת המחבלים במטרה להסיר את האיום וזוהו פגיעות.