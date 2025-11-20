( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל מחטיבת שומרון וכוחות חטיבת הקומנדו, בהכוונת שב״כ, פעלו במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי), במסגרת מבצע חטיבתי נרחב, במספר כפרים פלסטינים ברחבי יהודה ושומרון לאיתור אמצעי לחימה ומעצר מחבלים.

במהלך המבצע סרקו כוחות יחידת אגוז וכוחות מגדוד 967 כ-70 איתורים, ואיתרו אמצעי לחימה רבים בבתי מחבלים. בין אמצעי הלחימה שאותרו על ידי יחידת אגוז - נשק מסוג 'קרלו' שהוסתר במיקרוגל ונשק ציידים שהוסתר מאחורי וילון. במקביל, כוחות חטיבת עציון החלו במבצע חטיבתי בכפר בית אומר, ממנו יצא אחד המחבלים שביצע את הפיגוע במרחב צומת הגוש מוקדם יותר השבוע.

תיעוד יוצא דופן: הלוחמים בתוך הכפרים הפלסטינים ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך המבצע, כוחות החטיבה יחד עם יחידת דובדבן, פעלו ביותר מ-300 איתורים ועצרו שלושה מחבלים אשר קידמו מתווי טרור ופיגועים נגד מדינת ישראל, בהם מחבל שיידה בקבוקי תעברה לעבר אזרחים ישראלים. הכוחות תחקרו יותר מ-200 חשודים והחרימו עשרות רכבים שמומנו באמצעות כספי טרור.

כמו כן במהלך הלילה עצרו גדוד 202, בפיקוד חטיבת יהודה, מבוקש בחברון שתמך בפיגוע בגוש עציון והסית לביצוע פיגועים נוספים. כמו כן, אביו של המבוקש אשר תמך גם הוא בפיגוע והסית לטרור נעצר ביום הפיגוע.

בנוסף, פעלו הכוחות בחברון ועצרו שלושה מבוקשים, איתרו והחרימו שני מטענים, מחסניות ואמצעי לחימה נוספים. בחטיבת אפרים הכוחות פעלו במרחב טולכרם למעצר חשוד.

שנשק שהתגלה בתוך המיקרוגל ( צילום: דובר צה"ל )

הכוחות בפעילות בשטח ( צילום: דובר צה"ל )

בפעילות התקפית בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה, לוחמי ימ״ס איו״ש עצרו בהכוונת שב"כ שלושה מחבלים, אשר תכננו להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב. בפעילות מקבילה בכפר, לוחמי סיירת צנחנים ומג״ב עצרו שלושה מחבלים נוספים, בהם מחבל אשר עסק בייצור מטענים, ובכפר ברטעה פעלו לאיתור אמצעי לחימה ותחקור חשודים.

בחטיבת בנימין, פעלו כוחות יחידת דובדבן למעצר שני מבוקשים. שני חשודים נוספים נעצרו על ידי כוחות החטיבה ועשרות חשודים נוספים תוחקרו. המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ.