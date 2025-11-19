יממה לאחר החיסול הנרחב ביותר בלבנון מאז הפסקת האש שנחתמה לפני שנה, הערב (רביעי) דווח כי מטרת התקיפה הישראלית אמש במתחם האימונים בלבנון של חמאס הייתה כינוס של פעילים, שתכננו להוציא פיגוע ירי צליפה וירי נ"ט על כוחותינו וצה"ל החליט לפעול ולסכל את אפשרות זו.

על פי הדיווח של ניר דבורי בחדשות 12, במודיעין הישראלי עוקבים אחרי מה שמתחולל במחנה הפליטים הפלסטיני עין אל חילווה הסמוך לצידון המהווה כר פורה לפעולות ולתשתית של חמאס לבנון וזו לא הפעם הראשונה שתוקפים באזור זה פעילי חמאס.

אתמול בערב היה שם כינוס של כמה פעילים לקראת אפשרות של הוצאת פיגוע נגד ישראל בגבול עם לבנון. ארגון חמאס תכנן לבצע ירי צליפה וירי נ"ט על כוחותינו ובישראל הוחלט לפעול ולסכל לפני שהפיגוע יוצא לפועל.

דובר צה"ל הודיע אמש לאחר התקיפה כי צה"ל תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס בדרום לבנון: "המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור חמאס לאימונים והכשרות על מנת לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".