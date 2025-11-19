חצי מיליארד דולר תרומות, שנאספו עבור רצועת עזה הרעבה והעניה, שהופגזה במהלך המלחמה - לא הגיעו ליעדן אלא הושקעו בעסקאות נדל"ן ענקיות. הדבר יוצר קרע בהנהגת ארגון הטרור.

לפי הדיווח הערב (רביעי) של ברוך ידיד במהדורה המרכזית של ערוץ I24NEWS, מדובר בחצי מיליארד דולר שנאספו על ידי האחים המוסלמים - שחמאס פועל בהשראתו - ובפועל הושקעו על על ידי האחים המוסלמים בטורקיה.

מי שגייסו את הכסף היו לפי הדיווח ארגון קרן ענק של האחים המוסלמים, בתמיכת הנהגת הארגון. הכסף כאמור הגיע בפועל לא לעזה אלא לעסקאות נדל"ן בטורקיה.

פעילי חמאס רבים הועסקו כפקידים בקרן וחשפו כבר לפני כשנה וחצי את הפרשייה. אלא שאז הדבר לא התפוצץ בפומבי.

בין היתר, אחת הסיבות לשקט עד עתה, היה ניסיון של חאלד משעל, בכיר חמאס ולשעבר מי שעמד בראש הזרוע המדינית של ארגון הטרור, שיושב בקטאר - לבלום את הפרסומים. זאת משום שחתנו מועסק בקרן המדוברת ומרוויח מיליוני דולרים ממנה.

אלא שכעת כאמור הפרשייה מתפוצצת ויוצרת למעשה קרע בין הזרוע הצבאית של חמאס בעזה ובין הזרוע הקטארית של האחים המוסלמים ובהם חאלד משעל.