הרוחות סוערות

"פאדיחת המאה": חצי מיליארד דולר שיועדו לחמאס עזה נגנבו, קרע בארגון

קרע בין הזרוע הצבאית של חמאס עזה, ובין חאלד משעל ונציגי האחים המוסלמים השוהים בקטאר - לאחר שחצי מיליארד דולר שגויסו עבור עזה הושקעו בפועל בעסקאות נדל"ן ענקיות בטורקיה | בכיר חמאס סירב לפוצץ את הסיפור (העולם הערבי)

2תגובות
ההריסות בעזה (צילום: פלאש 90)

חצי מיליארד דולר תרומות, שנאספו עבור רצועת עזה הרעבה והעניה, שהופגזה במהלך המלחמה - לא הגיעו ליעדן אלא הושקעו בעסקאות נדל"ן ענקיות. הדבר יוצר קרע בהנהגת ארגון הטרור.

לפי הדיווח הערב (רביעי) של ברוך ידיד במהדורה המרכזית של ערוץ I24NEWS, מדובר בחצי מיליארד דולר שנאספו על ידי האחים המוסלמים - שחמאס פועל בהשראתו - ובפועל הושקעו על על ידי האחים המוסלמים בטורקיה.

מי שגייסו את הכסף היו לפי הדיווח ארגון קרן ענק של האחים המוסלמים, בתמיכת הנהגת הארגון. הכסף כאמור הגיע בפועל לא לעזה אלא לעסקאות נדל"ן בטורקיה.

פעילי חמאס רבים הועסקו כפקידים בקרן וחשפו כבר לפני כשנה וחצי את הפרשייה. אלא שאז הדבר לא התפוצץ בפומבי.

בין היתר, אחת הסיבות לשקט עד עתה, היה ניסיון של חאלד משעל, בכיר חמאס ולשעבר מי שעמד בראש הזרוע המדינית של ארגון הטרור, שיושב בקטאר - לבלום את הפרסומים. זאת משום שחתנו מועסק בקרן המדוברת ומרוויח מיליוני דולרים ממנה.

אלא שכעת כאמור הפרשייה מתפוצצת ויוצרת למעשה קרע בין הזרוע הצבאית של חמאס בעזה ובין הזרוע הקטארית של האחים המוסלמים ובהם חאלד משעל.

כן (95%)

לא (5%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
נכון, גם את העננים של אירן 😍 גנבנו...
משה
1
עזה העניה והרעבה????...עזה הרוצחת והמרשעת
נונו

