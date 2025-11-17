USS פורד בקריביים: הצצה לנושאת המטוסים הקטלנית ביותר בעולם

תהיתם פעם איך אנחנו משיגים דואר, מזון ואספקה ​​בים? כך תעשו זאת ( צילום: USS Gerald R. Ford (Twitter: @CVN78_GRFord) )

נושאת המטוסים "USS ג'רלד ר. פורד" (USS Gerald R. Ford), היא נושאת המטוסים הגדולה והיקרה ביותר בעולם, נכנסה בסוף השבוע לים הקריבי.

פיקוד הדרום של ארה"ב הודיע כי קבוצת התקיפה (Carrier Strike Group) בראשות ה"פורד" עשתה את דרכה לאזור כתמיכה ב"מבצע חנית דרומית". משימה זו נועדה לחסל "טרוריסטים של סמים" ולאבטח את ארה"ב מפני סמים המאיימים על המדינה. הגעתה של ה"פורד" מסמנת המשך הסלמה מצד ארה"ב, והיא מתרחשת על רקע הלחץ הגובר שמפעיל הממשל על מנהיג ונצואלה, ניקולס מדורו, שהואשם בשנת 2020 על ידי תובעים אמריקאים בטרור-סמים ופשעים נוספים.

נושאות המטוסים ג'רלד פורד ( צילום: USS Gerald R. Ford (Twitter: @CVN78_GRFord) )

קבוצת התקיפה "ג'רלד ר. פורד" נושאת על סיפונה כ-4,000 מלחים ו"עשרות" כלי טיס צבאיים. בנוסף לנושאת המטוסים עצמה, הקבוצה כוללת גם תשע טייסות של כנף אוויר, שתי משחתות טילים מונחות מסוג Arleigh Burke וספינת פיקוד משולבת להגנה אווירית וטילים. בסך הכול, ישנם כעת באזור כמעט תריסר ספינות של הצי וכ-12,000 מלחים ונחתים.

המערכת החדשה בשילוב מכ"ם חדשני מאפשרת הגדלה של 25% במספר הגיחות המשוגרות. נושאת המטוסים מסוגלת לשגר 160 גיחות ביום בזמן שגרה, ועד 220 גיחות ביום בזמן מלחמה.

ה"USS ג'רלד ר. פורד" היא התוספת החדשה יחסית לצי האמריקאי, והיא הספינה הראשונה בסדרה חדשה של נושאות מטוסים מתקדמות שנבנות עבור צבא ארה"ב. סדרה זו, המכונה "פורד-קלאס" (Ford-class), נועדה להחליף את נושאות המטוסים הנוכחיות מסוג "נימיץ".

נושאות המטוסים ג'רלד פורד ( צילום: תמונה: @CVN78_GRFord / חשבון הטוויטר הרשמי של USS Gerald R. Ford )

הספינה באורך 337 מטר - נקראת על שם נשיא ארצות הברית ה-38, ג'רלד פורד, שכיהן גם כתיק הצי ושירת במלחמת העולם השנייה. הנחת השדרית, שהסמלה את תחילת הבנייה, התקיימה ב-2009, והספינה נכנסה לשירות רשמי בשנת 2017. עלות בניית ה"פורד" עמדה על יותר מ-13 מיליארד דולר, מה שהופך אותה לנושאת המטוסים המתקדמת והיקרה ביותר בארה"ב. להשוואה, נושאות מטוסים מדגם "נימיץ" עלו מעט יותר מחצי סכום זה.

ה"פורד" מציעה 23 שכלולים טכנולוגיים לנושאות מטוסים. החידוש הבולט ביותר הוא מערכת אלקטרומגנטית חדשה לשיגור מטוסים, המחליפה את הקטפולטות המונעות בקיטור שהיו נהוגות בעבר. ספינות ה"פורד-קלאס" צפויות להיות מסוגלות לפעול עם צוות הקטן ב-20% מזה של נושאות מטוסים מסוג "נימיץ".

מתכוננים לעגון - נושאות המטוסים ג'רלד פורד ( צילום: תמונה: @CVN78_GRFord / חשבון הטוויטר הרשמי של USS Gerald R. Ford )

עם זאת, הטמעת הטכנולוגיה החדשה והמורכבת על ה"פורד" יצרה קשיים עבור הצבא וגרמה לעיכובים בבנייה.

נושאת המטוסים יצאה רק בשנת 2023 לפריסת הלחימה הראשונה שלה, במהלכה נשלחה לים התיכון, כחלק ממאמץ מורחב, כדי לתמוך בישראל ולמנוע הסלמה לאחר פרוץ המלחמה בין חמאס לישראל.