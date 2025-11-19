מחמד נעים

המוסד הישראלי חושף הערב (רביעי) כי בתום חקירה ממושכת בהובלת המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, ובזכות שיתוף פעולה עם שירותי המודיעין והאכיפה באירופה - סוכלו לאחרונה תשתיות טרור שבנה חמאס במטרה לממש פיגועים נגד יעדים ישראלים ויהודים.

רשויות החוק והאכיפה באירופה, בין היתר, בגרמניה ובאוסטריה, ביצעו שורת מבצעי לוט"ר מורכבים בעקבותם נעצרו פעילי טרור ונחשפו מצבורי אמל"ח אשר נועדו לשמש את חוליות הטרור לפגיעה בחפים מפשע "ביום פקודה". במבצע מיוחד של שירות הביטחון והמודיעין האוסטרי (DSN) בעיר וינה, בחודש ספטמבר האחרון, נחשף והוחרם מסתור נשק, ובו אקדחים ואמצעי חבלה. בחקירה של המעורבים, התגלה כי האמצעים שהוסלקו במחבוא שנחשף שייכים לפעיל חמאס, מחמד נעים, בנו של בכיר הלשכה המדינית של חמאס-רצ"ע באסם נעים - גורם המקורב לח'ליל אלחיה, מנהיג חמאס ברצועה.

מפת מוקדי הפעילות העדכנית של תשתית חמאס שסוכלה

מעורבותה של הנהגת הארגון מקטר בקידום פעילות טרור אינה נחשפת בפעם הראשונה, הגם שבכירי התנועה מרבים להכחיש זאת פעם אחר פעם באופן פומבי, כחלק ממאמצם להגן על תדמית ארגון חמאס מול דעת הקהל הבינלאומית.

במסגרת החקירה, שחשפה את אחריותו של מחמד נעים בבניית תשתית הטרור בוינה, עלה מידע נוסף על אודות פגישה שהתקיימה בקטר בינו לבין אביו, באסם נעים בכיר הנהגת חמאס בחודש ספטמבר האחרון.

"הפגישה בין השניים בעיתוי זה מעידה על מעורבות אפשרית של הנהגת חמאס בקידום טרור באירופה תוך אישור לפעילי התנועה לקדם טרור ברשות ובסמכות. ההכחשות הגורפות של הנהגת התנועה בנושא יכולות אך להעיד על אובדן השליטה של ההנהגה בפעיליה הסוררים", נמסר ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד.

בכיר חמאס באסם נעים

עוד נמסר כי החקירה של רשת הטרור של חמאס באירופה בוחנת בימים אלה מעורבות אפשרית של גורמי חמאס בתורכיה בקידום כוונות הפיגועים, שחלקם נחשפו. זאת לאור היותה של תורכיה זירת פעילות נוחה עבור פעילי חמאס בעבר ובהווה.

כחלק מהחקירה של גופי הביטחון והאכיפה באירופה, נעצר בנובמבר האחרון בגרמניה פעיל בולט בתשתית, ברהאן אלח'טיב, לאחר ששהה בתורכיה, ככל הנראה לאחר שסיים את פעילותו המבצעית על אדמת אירופה.

האמל״ח שנתפס

"השותפות של רשויות הביטחון והאכיפה באירופה במערכה הגלובלית נגד איום הטרור של חמאס משקפת את ההבנה הבינלאומית הגוברת בדבר האיום ההולך ומתעצם, ואת נחישותן לסכל כל פעילות טרור של חמאס על אדמתן. בנוסף, ניכרת הרחבת המאבק של רשויות החוק באירופה גם ברובד המשפטי-מדיני נגד פעילות ההסתה וההקצנה של חמאס והגופים הפועלים בשמה, בהם עמותות ומוסדות דת, המשמשים את חמאס לגיוס כספים וגיוס פעילי טרור, כפי שנעשה לאחרונה בגרמניה", נמסר בשם המוסד.

"המוסד, ביחד עם שותפיו בקהיליית המודיעין והביטחון בישראל ובעולם, מוביל מאמצים נרחבים לסיכול טרור נגד יעדים ישראלים, יהודים וחפים מפשע ברחבי הגלובוס. מאז טבח השבעה באוקטובר פועל ארגון הטרור חמאס ביתר שאת בבניית תשתיות וגיוס חוליות טרור באירופה וזירות נוספות, בדומה למשטר האיראני ושלוחיו. גם בימים אלה, המוסד ממשיך בפעילות נחושה לסיכול עשרות רבות של צירי פיגוע ברחבי העולם כחלק מאחריות המוסד לסיכול טרור בחו"ל ומחויבותו לביטחון והגנת ישראל".