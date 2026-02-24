דגל ה-CIA על רקע דגל ארה"ב ( צילום: shutterstock )

סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית הגבירה היום את מאמציה להשגת מידע מודיעיני מתוך איראן, עם פרסום פנייה ישירה ומפורטת בשפה הפרסית המיועדת לתושבי המדינה. המהלך יוצא לפועל בעיתוי רגיש, כאשר ברחבי איראן מדווח על התחדשותן של הפגנות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, מה שעשוי להצביע על ניסיון אמריקני לנצל את התסיסה האזרחית לצורך איסוף נתונים על מנגנוני המשטר.

בהודעה הרשמית שפורסמה בחשבונות הסוכנות נכתב: "שלום. ארגון המודיעין המרכזי (CIA) שומע את קולכם ורוצה לעזור לכם. בהמשך מוצגת ההנחיה הדרושה כיצד ליצור קשר וירטואלי מאובטח איתנו". הסרטון המצורף לפנייה, שאורכו למעלה משתי דקות, אינו כולל קול ומתמקד בהוראות טקסטואליות המנחות את הצופים כיצד להעביר מידע מבלי להותיר עקבות דיגיטליים שיאפשרו לשלטונות בטהרן לאתרם. ההנחיות המבצעיות שמספק המודיעין האמריקני כוללות המלצה גורפת על שימוש בדפדפנים מוצפנים וגישה לאתר ייעודי ברשת האפלה. בסוכנות הדגישו בפני המקורות הפוטנציאליים כי עליהם להימנע משימוש בציוד קצה אישי ללא הגנת רשתות פרטיות וירטואליות, וכי עליהם להקפיד על מחיקה שיטתית של היסטוריית הגלישה וקבצים זמניים לאחר סיום ההתקשרות. הפצת המדריך לשיתוף פעולה חשאי נחשבת לחלק מאסטרטגיה רחבה של הממשל בוושינגטון ליצירת ערוצי קשר ישירים עם מתנגדי משטר באיראן, סין ורוסיה. גורמי מקצוע מעריכים כי היעד העיקרי של הפנייה הנוכחית הוא השגת מידע פנימי על תוכנית הגרעין, פעילות משמרות המהפכה ודיכוי ההפגנות, תוך מתן מעטפת הגנה טכנולוגית לאלו הבוחרים לסכן את חייהם ולהעביר מידע למערב.

לצד הפנייה המבצעית, עורר הפוסט גל של תגובות מצד גולשים איראנים ותומכי ישראל, שבחרו להשוות בין יכולות הסוכנות האמריקנית לאלו של המוסד הישראלי. רבים מהמגיבים הביעו ספק ביעילותו של ה-CIA בזירה המקומית, תוך שהם מציעים בציניות לפנות לישראל כחלופה מהירה ואמינה יותר להשגת מידע מודיעיני איכותי.

​אחת התגובות הבולטות שייכת למשתמש המכונה "Piishgoo", שפנה לסוכנות בפרסית וכתב: "שלום יקר שלי, אין צורך בכל הדברים האלה, אני שולח לך את מספר המוסד, כל מידע שתרצה תקבל משם". גולשים נוספים הצטרפו לקו זה ותהו באופן הומוריסטי האם ניתן להגיש מועמדות למשרה במודיעין האמריקני במידה והם כבר מועסקים עבור מדינת ישראל, או הצהירו באנגלית: "במוסד אנחנו סומכים".

​מעבר להומור, התגובות משקפות הלך רוח המטיל ספק ביכולת הביצוע של ה-CIA באיראן, כפי שביטא אחד הגולשים שכתב בפרסית כי "מכם לא יוצא שום דבר חם". או במילים אחרות, "IN MOSSAD WE TRUST".