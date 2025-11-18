דובר צה"ל לשעבר, דניאל הגרי, מי שהפך ל'פנים של ישראל' בזמן המלחמה המתמשכת, ממעט לדבר מאז פרש מתפקידו במרץ האחרון. בהופעה נדירה בעצרת הכללית השנתית של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה בוושינגטון, קרא דובר צה"ל לשעבר הגרי להקים יחידה ייעודית להסברה, שתפעל במתכונת הדומה ליחידה 8200.

לדבריו, היחידה "תנטר בזמן אמת את כל הדיווחים האנטי-ישראליים ברשתות החברתיות בעולם, במגוון שפות. המידע שתאסוף יעזור לגופי ההסברה לדייק את המסרים שלהם ולזהות את הזירות שצריך לפעול בהן במהירות".

על פי הדיווח ב-ynet, הגרי אמר כי "לדובר צה"ל יש שלוש משימות: לחזק את אמון הציבור בצה"ל, לתת לגיטימציה לפעולות הצבא בעולם ולהרתיע את האויב". הוא ציין: "ב-7 באוקטובר הפסדנו את אמון הציבור. חשבו שנהיה שם. לא היינו בזמן בקיבוצים ובמושבים ובחלק מהבסיסים. הבנתי שאני צריך להילחם להחזיר את האמון הזה. אם לא נחזיר אותו לא ננצח את המלחמה".

על פעילותו בבוקר הטבח אמר: "הבנתי שאני חייב לעשות שלושה דברים. להבין את התמונה, לקחת פיקוד על המסר, ולהעביר את המסר החוצה". הוא תיאר ויכוח פנימי: "שאלתי את החבר'ה ביחידה למה לא עושים הצהרות. הם אמרו לי, אתה לא מבין בתקשורת. אנחנו עושים תדרוכים".

לדבריו, "קיימתי 11 ראיונות בשעה. הבנתי שאני לא אספיק. אמרתי, אני אעשה הצהרה או מסיבת עיתונאים. אף אחד לא אמר לי מה להגיד. הבנתי שאני חייב לדבר ולקחת את הפודיום".

הוא הוסיף: "הבנתי שאני צריך לעשות את זה פעמיים ביום. לא היו לי טלפרומפטרים. הבנתי את הסיטואציה. אנשים מרגישים חסונים כשהם שולטים במידע ושיקבלו אותו ממישהו שהם סומכים עליו ולא מפייק ניוז".

הגרי סיפר על המשבר התקשורתי העולמי על ה"רעב" בעזה ואמר כי ביקרו אותו על דברים שאמר. לדבריו, "כשאני רוצה להסביר את הרעב ומדבר על סיוע הומניטרי שנכנס לעזה, לפעמים בישראל אנשים חושבים שזה לא נכון לעשות. ביקרו אותי. לא היה אכפת לי, כי חשבתי שזה נכון להעביר את המסר, כי אחרת מאשימים אותנו בהרעבה. ואותו דבר על הנפגעים בעזה - אף אחד לא אמר כמה מחבלים של חמאס היו בין הנפגעים וכמה ארגון הטרור מסתתר מתחת לבתי תושבים".