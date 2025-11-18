כיכר השבת
היה תחת מעקב ישראלי

יעד התקיפה בלבנון: מתחם אימונים של ארגון החמאס בצידון; 15 הרוגים במקום

חיל האוויר תקף הערב מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס בעין אל-חילווה בלבנון | על פי דיווחים שונים, יעד התקיפה היה מפגש של בכירי חמאס | דובר צה"ל מסר בהודעה כי "המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות כדי לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל" | בלבנון מדווחים עד כה על 15 הרוגים (צבא)

התקיפה בלבנון הערב (צילום: רשתות לבנוניות)

כיסוח הטרור בלבנון נמשך סביב השעון, והערב (שלישי) דיווחו כלי תקשורת בלבנון כי באופן חריג ישראל תקפה באזור מחנה הפליטים הפלסטיני עין אל-חילווה שבצידון. זמן קצר לאחר מכן, אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס במקום.

משרד הבריאות הלבנוני מסר כי מספר ההרוגים עומד על חמישה עשר ועשרות פצועים עד כה. עם זאת, חמאס מכחיש בהודעה רשמית שמדובר במתחם שלו: "מדובר במגרש כדורגל שבו שיחקו ילדים בזמן התקיפה".

בלבנון מדווחים כי פעילי חמאס מטילים כתר ביטחוני נרחב סביב המתחם שהותקף במחנה הפליטים עין אל־חילווה כדי להרחיק אזרחים מהמקום. לפי דיווח בלבנון שאין לו אישור ממקור אחר, במרכז היו יותר מ-20 אישים והוא מיועד לפגישות של בכירים בחמאס.

כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי התקיפה כוונה לקבוצת אנשים שיצאו ממסגד ח'אלד אבן אלוליד במחנה הפליטים עין אלחלוה, רגע לפני שעמדו לעלות על הרכבים שחנו במגרש המכוניות הסמוך למסגד.

התקיפה בלבנון הערב (צילום: רשתות לבנוניות)

דובר צה"ל מסר בהמשך כי חיל האוויר תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס בעין אל-חילווה. בהודעה נמסר כי "המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות כדי לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".

בצה"ל אמרו כי לפני התקיפה "ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף".

"צה"ל פועל נגד התבססות ארגון הטרור חמאס בלבנון, וימשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי ארגון הטרור החמאס בכל מקום בו יפעלו" נמסר.

התקיפה בלבנון הערב (צילום: דובר צה"ל)

הכתב הצבאי יוסי יהושוע דיווח כי במקום התקיפה על מתחם חמאס בלבנון התרכזו עשרות פעילים – רובם זוטרים ולא בכירים – שעסקו בהכנת פעילות טרור עתידית. התקיפה בוצעה לאחר הערכת מודיעין שלפיה המתחם שימש מרכז תיאום ותכנון של חוליות מקומיות.

הכתב הצבאי איתי בלומנטל דיווח כי בצה"ל תכננו לתקוף את המתחם כבר הרבה זמן- אולם הלילה בשלו התנאים המבצעיים, ולאחר שזוהו במקום עשרות מחבלים, התקיפה יצאה אל הדרך באמצעות תקיפה של מטוס קרב. מהמתחם הזה נעשו תיאומים של חוליות מקומית בחמאס סניף לבנון. לפי הערכות, במתחם חוסלו מחבלים יחסית זוטרים.

התקיפה בלבנון הערב (צילום: רשתות לבנוניות)

זו התקיפה הרביעית היום בלבנון. מקדם יותר, באזור השעה 16:50 בלבנון דיווחו על תקיפת כטב"ם בכפר בלידא שבדרום המדינה. בבוקר בשעה 10:00 בלבנון דווח כי כטב"ם תקף כלי רכב בבינת ג'בל שבדרום המדינה. בנוסף, בשעות הבוקר המוקדמות דיווחו בלבנון כי כטב"ם תקף מחפר בכפר בלידא שבדרום לבנון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

9
המספרים משתנים מהר יותר מתוצאות סקרים בישראל
גיא
8
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
7
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
6
עת צרה היא ליעקב, וממנה ייוושע. בימים שבהם הדין נשגב מאיתנו אנו מגביהים תפילה של רבים שתעמוד להחזרת החללים החטופים ולהצלחת החיילים קוראים את הפרקים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל׳, קמ״ב. בכוח התורה והתפילה ירחם ה' על עמו.
עוזיאל
5
כל ראש טרור שחי ונושם הוא פצצה מתקתקת אין מקום להסס הפעולה צריכה להיות מהירה כואבת וסופית בלי שום סימן אזהרה.
שמאי
4
חמאס הוא ארגון טרור מסוכן כל פעולות ישראל מגובות בדין הבינלאומי להחזיר את החטופים להביס את הטרור ולמנוע אלימות נוספת זו חובה מוסרית וביטחונית של ישראל מול אזרחיה וכל העולם ומסר ברור לכל אויב טרור לא יישאר ללא מענה
יוסף
3
מפגש בכירים של חמאס נשמע כמו ישיבת צוות של אנשים שמחפשים את המשמעות לחיים ולא מוצאים מישהו שם בטח אמר: “אחי הפעם אנחנו באמת חייבים להחליט מה עושים” הטילים פתרו להם את הצורך בישיבה
יאיר
2
הכישלון בקטאר לא מוחק את מה שעשינו יחיא סינוואר חמק פעמים רבות ועדיין, ברפיח כוח קרבי שלנו איתר וחיסל אותו, וה-DNA אישר את זהותו שמות כמו ח'ליל אל‑חיה וזולתו עוד יגיעו כל כישלון מחשל ומקרב אותנו לרגע הפגיעה
ניסים
1
מאוד מעניין מה הפשט של האדמו"ר מסאטמר בזה
יוחנן

