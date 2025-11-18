כיסוח הטרור בלבנון נמשך סביב השעון, והערב (שלישי) דיווחו כלי תקשורת בלבנון כי באופן חריג ישראל תקפה באזור מחנה הפליטים הפלסטיני עין אל-חילווה שבצידון. זמן קצר לאחר מכן, אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס במקום.
משרד הבריאות הלבנוני מסר כי מספר ההרוגים עומד על חמישה עשר ועשרות פצועים עד כה. עם זאת, חמאס מכחיש בהודעה רשמית שמדובר במתחם שלו: "מדובר במגרש כדורגל שבו שיחקו ילדים בזמן התקיפה".
בלבנון מדווחים כי פעילי חמאס מטילים כתר ביטחוני נרחב סביב המתחם שהותקף במחנה הפליטים עין אל־חילווה כדי להרחיק אזרחים מהמקום. לפי דיווח בלבנון שאין לו אישור ממקור אחר, במרכז היו יותר מ-20 אישים והוא מיועד לפגישות של בכירים בחמאס.
כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי התקיפה כוונה לקבוצת אנשים שיצאו ממסגד ח'אלד אבן אלוליד במחנה הפליטים עין אלחלוה, רגע לפני שעמדו לעלות על הרכבים שחנו במגרש המכוניות הסמוך למסגד.
דובר צה"ל מסר בהמשך כי חיל האוויר תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של ארגון הטרור חמאס בעין אל-חילווה. בהודעה נמסר כי "המתחם הצבאי שהותקף שימש את מחבלי ארגון הטרור לאימונים והכשרות כדי לתכנן ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ומדינת ישראל".
בצה"ל אמרו כי לפני התקיפה "ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעני נוסף".
"צה"ל פועל נגד התבססות ארגון הטרור חמאס בלבנון, וימשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי ארגון הטרור החמאס בכל מקום בו יפעלו" נמסר.
הכתב הצבאי יוסי יהושוע דיווח כי במקום התקיפה על מתחם חמאס בלבנון התרכזו עשרות פעילים – רובם זוטרים ולא בכירים – שעסקו בהכנת פעילות טרור עתידית. התקיפה בוצעה לאחר הערכת מודיעין שלפיה המתחם שימש מרכז תיאום ותכנון של חוליות מקומיות.
הכתב הצבאי איתי בלומנטל דיווח כי בצה"ל תכננו לתקוף את המתחם כבר הרבה זמן- אולם הלילה בשלו התנאים המבצעיים, ולאחר שזוהו במקום עשרות מחבלים, התקיפה יצאה אל הדרך באמצעות תקיפה של מטוס קרב. מהמתחם הזה נעשו תיאומים של חוליות מקומית בחמאס סניף לבנון. לפי הערכות, במתחם חוסלו מחבלים יחסית זוטרים.
זו התקיפה הרביעית היום בלבנון. מקדם יותר, באזור השעה 16:50 בלבנון דיווחו על תקיפת כטב"ם בכפר בלידא שבדרום המדינה. בבוקר בשעה 10:00 בלבנון דווח כי כטב"ם תקף כלי רכב בבינת ג'בל שבדרום המדינה. בנוסף, בשעות הבוקר המוקדמות דיווחו בלבנון כי כטב"ם תקף מחפר בכפר בלידא שבדרום לבנון.
