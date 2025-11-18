כיסוח הטרור בלבנון נמשך סביב השעון, והערב (שלישי) דיווחו כלי תקשורת בלבנון כי באופן חריג ישראל תקפה באזור מחנה הפליטים הפלסטיני עין אל-חילווה שבצידון. זמן קצר לאחר מכן, אישר דובר צה"ל כי חיל האוויר תקף מחבלים שפעלו במתחם אימונים של חמאס במקום.

משרד הבריאות הלבנוני מסר כי מספר ההרוגים עומד על חמישה עשר ועשרות פצועים עד כה. עם זאת, חמאס מכחיש בהודעה רשמית שמדובר במתחם שלו: "מדובר במגרש כדורגל שבו שיחקו ילדים בזמן התקיפה".

בלבנון מדווחים כי פעילי חמאס מטילים כתר ביטחוני נרחב סביב המתחם שהותקף במחנה הפליטים עין אל־חילווה כדי להרחיק אזרחים מהמקום. לפי דיווח בלבנון שאין לו אישור ממקור אחר, במרכז היו יותר מ-20 אישים והוא מיועד לפגישות של בכירים בחמאס.

כלי תקשורת לבנוניים דיווחו כי התקיפה כוונה לקבוצת אנשים שיצאו ממסגד ח'אלד אבן אלוליד במחנה הפליטים עין אלחלוה, רגע לפני שעמדו לעלות על הרכבים שחנו במגרש המכוניות הסמוך למסגד.